ГУР дронами уразили російський бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" — джерела

Вночі та вранці 27 липня у Росії під час операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України були атаковані три військові аеродроми, уражений нафтопереробний завод і пошкоджений надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3. Про це Online.UA повідомили власні джерела у військовій розвідці.

ГУР уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3

ГУР дронами атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 км. Поширити

Також в результаті атаки дронів-камікадзе був уражений нафтопереробний завод в Рязані.

Атака ГУР по військових аеродромах РФ: як це було

Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєвому пролунали близько 6-ї години ранку 27 липня за місцевим часом.

У соцмережах повідомляють, що чули принаймні три вибухи. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а за тим — знімок стовпа чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.

Повідомляється, що на аеродромі дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Тут, зокрема базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8-ї години ранку. Поширити

У місцевих пабліках зазначають, що російські сили протиповітряної оборони безуспішно намагалися збити БПЛА, однак за тим пролунали характерні вибухи. Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що загалом над територією Росії нібито було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянській та Липецькій областях.