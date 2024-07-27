Дрони атакували авіабазу Дягілєво та НПЗ у Рязані РФ — відео
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Дрони атакували авіабазу Дягілєво та НПЗ у Рязані РФ — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі та вранці 27 липня на території країни-агресорки Росії прогриміла нова потужна “бавовна”. Під удар БПЛА потрапили одразу два військових об'єкти ворога.

Головні тези:

  • Влада РФ заявляє про збиття 7 безпілотників під час нової атаки.
  • Авіабаза “Дягілєво” знаходиться в районі Рязані та має стратегічне значення для Російської Федерації.
  • Це не перша атака, яка була здійснена на цей російський військовий аеродром.

Атака дронів на РФ 27 липня — перші подробиці та відео

Російські телеграм-канали заявляють про атаку БПЛА на авіабазу Дягілєво і НПЗ у Рязані.

За словами місцевих мешканців, безпілотники збивали на підльоті до НПЗ і військового аеродрому.

У мережі публікують кадри диму над містом.

Фото: ASTRA

Окрім того, зазначається, що вибухи в районі місцевої авіабази вперше прогриміли близько 6-ї години ранку.

Влада РФ стверджує, що всі повітряні цілі було збито, пошкоджень на землі немає.

А Міністерство оборони Росії заявляє про збиття вранці 7 безпілотників над Рязанською областю.

Згодом також з’явилася інформація, що в Рязані уламки безпілотника впали біля ТРЦ «М5 Молл», а в однієї з автівок, яка знаходилася неподалік, вилетіли вікна.

Що відомо про російську авіабазу Дягілєво

Це російська авіабаза в Рязані, яка знаходиться на західній околиці міста в міському районі Дягілєво та входить до префектури Московського округу.

Згідно з наявними даними, на цьому військовому аеродромі дислоковані 43-й ЦБЗ ПЛС (Центр бойового застосування та переучування льотного складу), оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Окрім того, саме базується 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащенний літаками-заправниками Іл-78.

Також вказано, що неподалік розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

5 грудня 2022 року на авіабазі пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3, а також вантажівку-авіазаправник, шестеро російських військових загинули, 11 — дістали поранень.

Українські розвідники згодом заявили, що атаку на російську авіабазу здійснили за допомогою безпілотників Ту-141 “Стриж”, які були начинені вибухівкою.

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