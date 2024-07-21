Атака українських дронів на аеродром "Міллерово". З'явилися супутникові знімки наслідків
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Атака українських дронів на аеродром "Міллерово". З'явилися супутникові знімки наслідків

Атака українських дронів на аеродром "Міллерово"
Джерело:  Радіо Свобода

Уночі 20 липня в Ростовській області РФ сталася "бавовна". На військовому аеродромі "Міллерово" гриміли вибухи, повідомляли про атаку безпілотників.

Головні тези:

  • Уночі 20 липня українські дрони здійснили атаку на військовий аеродром 'Міллерово' у Ростовській області РФ.
  • Супутникові знімки підтвердили пошкодження технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ на аеродромі 'Міллерово'.
  • Наслідки удару дронів можна побачити на фотографіях з космосу, де видно три осередки пожежі в різних частинах аеродрому.
  • Військовий експерт вказує, що аеродром 'Міллерово' був відновлений перед окупацією Криму для подальшої агресії проти України.
  • На аеродромі базувалися різні російські літаки, зокрема МіГ-29, Су-35 та Су-30.

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Міллерово"

На фото видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.

Аеродром атакували дрони в ніч на суботу. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий — на відкритій місцевості, а третій — там, де розташовувався один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали, — ідеться в повідомленні.

Удар по аеродрому "Міллерово"

Уночі 20 липня повідомлялося про потужні вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово". У мережі писали про те, що в районі селища Долотинка, неподалік аеродрому, було чутно понад 16 вибухів.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російське летовище "Міллерово" припинило існування після Другої світової війни, однак у січні 2014 року його відновили — саме перед окупацією Криму.

Дата дає розуміння, що він був відновлений для анексії Криму, для подальшої його окупації. Уже тоді Росія готувалася до війни з Україною, це були завершальні фази, — зазначив експерт.

За його словами, там базувалися різні літаки — МіГ-29, а згодом і Су-35, а також Су-30 окупантів.

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