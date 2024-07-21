Атака українських дронів на аеродром "Міллерово". З'явилися супутникові знімки наслідків

Уночі 20 липня в Ростовській області РФ сталася "бавовна". На військовому аеродромі "Міллерово" гриміли вибухи, повідомляли про атаку безпілотників.
Головні тези:
- Уночі 20 липня українські дрони здійснили атаку на військовий аеродром 'Міллерово' у Ростовській області РФ.
- Супутникові знімки підтвердили пошкодження технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ на аеродромі 'Міллерово'.
- Наслідки удару дронів можна побачити на фотографіях з космосу, де видно три осередки пожежі в різних частинах аеродрому.
- Військовий експерт вказує, що аеродром 'Міллерово' був відновлений перед окупацією Криму для подальшої агресії проти України.
- На аеродромі базувалися різні російські літаки, зокрема МіГ-29, Су-35 та Су-30.
З'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Міллерово"
На фото видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.
Удар по аеродрому "Міллерово"
Уночі 20 липня повідомлялося про потужні вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово". У мережі писали про те, що в районі селища Долотинка, неподалік аеродрому, було чутно понад 16 вибухів.
Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російське летовище "Міллерово" припинило існування після Другої світової війни, однак у січні 2014 року його відновили — саме перед окупацією Криму.
За його словами, там базувалися різні літаки — МіГ-29, а згодом і Су-35, а також Су-30 окупантів.
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