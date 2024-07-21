Атака українських дронів на аеродром "Міллерово". З'явилися супутникові знімки наслідків

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Міллерово"

На фото видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.

Аеродром атакували дрони в ніч на суботу. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий — на відкритій місцевості, а третій — там, де розташовувався один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали, — ідеться в повідомленні. Поширити

Удар по аеродрому "Міллерово"

Уночі 20 липня повідомлялося про потужні вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово". У мережі писали про те, що в районі селища Долотинка, неподалік аеродрому, було чутно понад 16 вибухів.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російське летовище "Міллерово" припинило існування після Другої світової війни, однак у січні 2014 року його відновили — саме перед окупацією Криму.

Дата дає розуміння, що він був відновлений для анексії Криму, для подальшої його окупації. Уже тоді Росія готувалася до війни з Україною, це були завершальні фази, — зазначив експерт. Поширити

За його словами, там базувалися різні літаки — МіГ-29, а згодом і Су-35, а також Су-30 окупантів.