ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції у Росії

Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Про це повідомляють джерела online.ua у ГУР.
Головні тези:
- Інсайдери у розвідці розкривають деталі успішної атаки на ворожі об'єкти у Росії.
- ГУР та СБУ анонсували нову “бавовну” у країні-агресорці РФ уже незабаром.
- Спільна операція ГУР та СБУ підтверджує готовність України до відстоювання своїх інтересів на глобальній політичній арені.
Бавовна у Росії 9 липня. Що відомо про спільну операцію ГУР та СБУ
Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та серію сильних вибухів.
Однак пізніше цю інформацію видалили.
За словами українських розвідників, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір у разі ураження важливих військових об'єктів.
Вибухи в Росії 9 липня. Як це було
Близько 04:00 дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.
За словами місцевих мешканців, вони почули 10 потужних вибухів.
Згодом почалася потужна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму досі можна побачити з різних районів міста.
У Ростовській області також вночі лунали гучні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.
На російській Бєлгородщині місцева влада знову скаржиться на “обстріли” та закликає населення до евакуації.
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