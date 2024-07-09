ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції у Росії

Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Про це повідомляють джерела online.ua у ГУР.

Бавовна у Росії 9 липня. Що відомо про спільну операцію ГУР та СБУ

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та серію сильних вибухів.

Однак пізніше цю інформацію видалили.

За словами українських розвідників, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір у разі ураження важливих військових об'єктів.

ГУР разом з СБУ та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України, — заявили джерела online.ua у ГУР. Поширити

Вибухи в Росії 9 липня. Як це було

Близько 04:00 дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

За словами місцевих мешканців, вони почули 10 потужних вибухів.

Згодом почалася потужна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму досі можна побачити з різних районів міста.

У Ростовській області також вночі лунали гучні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.

Перед початком пожежі в Родіоново-Несвітайському районі було чутно характерні звуки прольоту БПЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска, — йдеться в повідомленнні. Поширити

На російській Бєлгородщині місцева влада знову скаржиться на “обстріли” та закликає населення до евакуації.