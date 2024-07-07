ГУР завдало ударів по окупованих Дебальцевому та Новолуганському
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР завдало ударів по окупованих Дебальцевому та Новолуганському

ГУР
Удари по РФ

Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали ударів по військових об'єктах злочинної армії РФ в окупованих Дебальцевому та Новолуганському на Донеччині. 

Головні тези:

  • Бійці ГУР завдали ударів по військових об'єктах російської армії в окупованих Дебальцевому та Новолуганському.
  • Завдяки спільним діям розвідників та підрозділу аеророзвідки було виявлено та уражено цільові об'єкти у зоні тимчасової окупації.
  • У результаті ударів ГУР по Дебальцевому та Новолуганському було позбавлено загарбників логістичного центру та автоматизованої станції постановки перешкод.
  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних за дальністю уражень військових об'єктів в Росії, що демонструє результативність використання української зброї.
  • Дієві удари по об'єктах російської армії з використанням української зброї свідчать про успішну стратегію дій українських розвідників та збройних сил в цілому.

Що відомо про наслідки ударів ГУР по об’єктах армії РФ в Дебальцевому та Новолуганському

Зазначається, що ударів було завдано 6 липня.

6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області, - підкреслюють у ГУР.

  • у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;

  • у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Що відомо про наслідки інших ударів по об’єктах злочинної армії РФ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.

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