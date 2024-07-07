Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали ударів по військових об'єктах злочинної армії РФ в окупованих Дебальцевому та Новолуганському на Донеччині.
Головні тези:
- Бійці ГУР завдали ударів по військових об'єктах російської армії в окупованих Дебальцевому та Новолуганському.
- Завдяки спільним діям розвідників та підрозділу аеророзвідки було виявлено та уражено цільові об'єкти у зоні тимчасової окупації.
- У результаті ударів ГУР по Дебальцевому та Новолуганському було позбавлено загарбників логістичного центру та автоматизованої станції постановки перешкод.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних за дальністю уражень військових об'єктів в Росії, що демонструє результативність використання української зброї.
- Дієві удари по об'єктах російської армії з використанням української зброї свідчать про успішну стратегію дій українських розвідників та збройних сил в цілому.
Що відомо про наслідки ударів ГУР по об’єктах армії РФ в Дебальцевому та Новолуганському
Зазначається, що ударів було завдано 6 липня.
у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;
у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Що відомо про наслідки інших ударів по об’єктах злочинної армії РФ
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.
З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".
На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.
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