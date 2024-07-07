Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали ударів по військових об'єктах злочинної армії РФ в окупованих Дебальцевому та Новолуганському на Донеччині.

Що відомо про наслідки ударів ГУР по об’єктах армії РФ в Дебальцевому та Новолуганському

Зазначається, що ударів було завдано 6 липня.

6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області, - підкреслюють у ГУР. Поширити

у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;

у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Що відомо про наслідки інших ударів по об’єктах злочинної армії РФ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало мапу рекордних (ТОП-10 за дальністю) уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.