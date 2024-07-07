ГУР нанесло удары по оккупированным Дебальцевому и Новолуганскому
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР нанесло удары по оккупированным Дебальцевому и Новолуганскому

ГУР
Удары по объектам армии РФ
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Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удары по военным объектам преступной армии РФ в оккупированных Дебальцевом и Новолуганском в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли успешные удары по объектам российской армии в Дебальцево и Новолуганском.
  • Совместные действия разведчиков и подразделения аэроразведки позволили обнаружить и поразить целевые объекты в зоне временной оккупации.
  • Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных поражений военных объектов в России, демонстрируя эффективность украинского оружия.
  • Нанесение ударов по объектам российской армии с использованием украинского оружия свидетельствует об успешной стратегии действий украинских разведчиков и вооруженных сил.
  • Использование оружия западных производителей позволяет системно наносить десятки глубинных ударов по территории РФ без нарушения 'красных линий'.

Что известно о последствиях ударов ГУР по объектам армии РФ в Дебальцево и Новолуганском.

Отмечается, что удары были нанесены 6 июля.

6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области, - подчеркивают в ГУР.

  • в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов;

  • в Новолуганском ГУР сожгло дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Что известно о последствиях других ударов по объектам преступной армии РФ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

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