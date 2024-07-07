Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удары по военным объектам преступной армии РФ в оккупированных Дебальцевом и Новолуганском в Донецкой области.
Главные тезисы
- Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли успешные удары по объектам российской армии в Дебальцево и Новолуганском.
- Совместные действия разведчиков и подразделения аэроразведки позволили обнаружить и поразить целевые объекты в зоне временной оккупации.
- Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных поражений военных объектов в России, демонстрируя эффективность украинского оружия.
- Нанесение ударов по объектам российской армии с использованием украинского оружия свидетельствует об успешной стратегии действий украинских разведчиков и вооруженных сил.
- Использование оружия западных производителей позволяет системно наносить десятки глубинных ударов по территории РФ без нарушения 'красных линий'.
Что известно о последствиях ударов ГУР по объектам армии РФ в Дебальцево и Новолуганском.
Отмечается, что удары были нанесены 6 июля.
в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов;
в Новолуганском ГУР сожгло дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Что известно о последствиях других ударов по объектам преступной армии РФ
Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.
С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".
На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.
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