Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удары по военным объектам преступной армии РФ в оккупированных Дебальцевом и Новолуганском в Донецкой области.

Что известно о последствиях ударов ГУР по объектам армии РФ в Дебальцево и Новолуганском.

Отмечается, что удары были нанесены 6 июля.

6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области, - подчеркивают в ГУР. Поделиться

в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов;

в Новолуганском ГУР сожгло дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Что известно о последствиях других ударов по объектам преступной армии РФ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.