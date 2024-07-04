ГУР поразили дронами Тамбовский пороховой завод — источники

В результате операции ГУР МОУ утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховый завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Главные тезисы
- ГУР МОУ провело успешную операцию по поражению Тамбовского порохового завода в городе Котовск.
- Атака была совершена дронами-камикадзе, несмотря на отрицание официальных властей РФ.
- Поражение военного объекта подчеркивает успешность спецопераций украинских спецслужб и их способность действовать в условиях войны.
- Тамбовский пороховой завод становится частой целью атак из-за производства боеприпасов для стрелкового оружия.
- Последние атаки подтверждают активную борьбу украинских спецслужб с важными военными объектами на территории государства-агрессора.
ГУР поразили дронами Тамбовский пороховой завод в Котовске
Как сообщают источники в украинской разведке, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника уточняются.
В то же время официальные власти государства-агрессоры отрицают факт поражения порохового завода. «Губернатор» Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем”.
Несмотря на это, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.
Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае тоже не было, — прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.
Напомним, что Тамбовский пороховой завод уже не в первый раз становится целью для атак украинскими беспилотниками. Так, 19 января этого года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали этот объект. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Беспилотники атаковали завод и в ноябре прошлого года.
Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порохи для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.
ГУР организовало в РФ масштабную "бавовну"
Утром 19 января вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в Клинце Брянской области. Власти РФ жалуются на атаку беспилотников. Также впоследствии дроны попали в Тамбовский пороховой завод. В ГУР уже выступили с комментарием по этому поводу.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области 19 января является следствием российского вторжения в Украину.
Таким образом, он подтвердил, что именно ГУР организовало эту спецоперацию. Следует отметить, что ранее об этом писали украинские журналисты со ссылкой на свои источники в разведке.
Кроме того, 19 января также произошла атака дронов на Тамбовский пороховой завод.
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