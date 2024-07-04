ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод — джерела

Бавовна
Джерело:  online.ua

У результаті операції ГУР МОУ вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки Міноборони України здійснило успішну операцію з ураження Тамбовського порохового заводу в Котовську.
  • Атака була здійснена ГУР дронами-камікадзе, хоча офіційна влада РФ заперечує факт ураження заводу.
  • Спецоперації ГУР МОУ націлені на знищення важливих військових об'єктів в державі-агресорці.
  • Тамбовський пороховий завод вже неодноразово став об'єктом подібних атак, оскільки виробляє боєприпаси для стрілецької зброї.
  • Ураження важливих об'єктів демонструє успішність українських спецслужб та їхню здатність діяти у воєнних умовах.

ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод у Котовську

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу. «Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем». 

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?, — риторично запитує в соцмережах один з очевидців ураження.

Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було, — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий обʼєкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року.

Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

ГУР організувало у РФ масштабну “бавовну”

Вранці 19 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Влада РФ скаржиться на атаку безпілотників. Також згодом дрони влучили у Тамбовський пороховий завод. У ГУР уже виступили з коментарем з цього приводу.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну.

Таким чином він підтвердив, що саме ГУР організувало цю спецоперацію. Варто зазначити, що раніше про це писали українські журналісти з посиланням на свої джерела у розвідці.

Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників, — наголосив Андрій Юсов.

Окрім того, 19 січна також відбулася атака дронів на Тамбовський пороховий завод.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР атакували Волгоградський НПЗ, нафтобазу та металокомбінат у РФ — джерело
нпз
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР уразили військовий об'єкт у Тулі — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР атакували військові обʼєкти у трох областях РФ — джерело
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?