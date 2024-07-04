ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод — джерела

У результаті операції ГУР МОУ вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод у Котовську

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу. «Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?, — риторично запитує в соцмережах один з очевидців ураження. Поширити

Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було, — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий обʼєкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року.

Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.

ГУР організувало у РФ масштабну “бавовну”

Вранці 19 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Влада РФ скаржиться на атаку безпілотників. Також згодом дрони влучили у Тамбовський пороховий завод. У ГУР уже виступили з коментарем з цього приводу.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну.

Таким чином він підтвердив, що саме ГУР організувало цю спецоперацію. Варто зазначити, що раніше про це писали українські журналісти з посиланням на свої джерела у розвідці.

Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників, — наголосив Андрій Юсов. Поширити

Окрім того, 19 січна також відбулася атака дронів на Тамбовський пороховий завод.