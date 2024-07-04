ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод — джерела

У результаті операції ГУР МОУ вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міноборони України здійснило успішну операцію з ураження Тамбовського порохового заводу в Котовську.
- Атака була здійснена ГУР дронами-камікадзе, хоча офіційна влада РФ заперечує факт ураження заводу.
- Спецоперації ГУР МОУ націлені на знищення важливих військових об'єктів в державі-агресорці.
- Тамбовський пороховий завод вже неодноразово став об'єктом подібних атак, оскільки виробляє боєприпаси для стрілецької зброї.
- Ураження важливих об'єктів демонструє успішність українських спецслужб та їхню здатність діяти у воєнних умовах.
ГУР уразили дронами Тамбовський пороховий завод у Котовську
Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.
Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу. «Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».
Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.
Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було, — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.
Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий обʼєкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року.
Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.
ГУР організувало у РФ масштабну “бавовну”
Вранці 19 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Влада РФ скаржиться на атаку безпілотників. Також згодом дрони влучили у Тамбовський пороховий завод. У ГУР уже виступили з коментарем з цього приводу.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну.
Таким чином він підтвердив, що саме ГУР організувало цю спецоперацію. Варто зазначити, що раніше про це писали українські журналісти з посиланням на свої джерела у розвідці.
Окрім того, 19 січна також відбулася атака дронів на Тамбовський пороховий завод.
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