В ГУР раскрыли новые детали спецоперации "Рыбалка"
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР раскрыли новые детали спецоперации "Рыбалка"

В ГУР раскрыли детали спецоперации "Рыбалка"
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал поджог российского ракетоносителя "Серпухов", подчеркнув, что "это не последняя операция".

Главные тезисы

  • Спецоперация 'Рыбалка' включала поджог российского ракетноносителя 'Серпухов' украинским военнослужащим 'Гога'.
  • Участник операции выступил против российского режима и стал рекрутом в Легионе "Свобода России".
  • Главное управление разведки готовится к новым операциям и эффективно вытесняет Черноморский флот из украинской акватории.
  • В рамках сил безопасности и обороны Украины реализуются комплексные действия, включая спецподразделения и операции на морской акватории.
  • Проведение спецоперации 'Рыбалка' свидетельствует о постоянной борьбе с режимом Путина и готовности к дальнейшим акциям против врага.

Что известно об операции "Рыбалка"

В эфире телемарафона на вопрос по поводу операции по поджогу российского ракетоносителя "Серпухов" и участию в ней российского военнослужащего, Юсов отметил, что сама операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.

Его не пустили. Тогда он вышел на Украину, на украинские спецслужбы, ГУР, Легион "Свобода России", боевое подразделение и уже государственный проект "Хочу жить". И была совместно отработана операция, в рамках которой более года получалась ценная информация. А затем, да, произошел поджог носителя крылатых ракет, в частности "Калибр". И вместе с ценной документацией боец с позывным "Гога" был эвакуирован в Украину, — рассказал представитель разведки.

Он добавил, что теперь "Гога" является рекрутом Легиона "Свобода России" и продолжит бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины.

И да, это не последняя операция. В процессе реализации ряд еще таковых, и новости точно будут, — заверил Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что Силы безопасности и обороны Украины эффективно вытесняют Черноморский флот из украинской акватории дальше Крыма.

Заставляют прятаться в Новороссийске, где недавно так же был яркий грохот по другим местам… Действия Сил безопасности и обороны — это всегда комплексные действия. И там, где может и должно работать "Магура", будет работать "Магура". Но, конечно, не "Магурой" единственной. Поэтому и спецподразделение Главного управления разведки внимательно готовится к следующим операциям на разных отрезках, в том числе и морской акватории, — сказал он.

Поджог корабля "Серпухов"

Ранее в разведке подтвердили выведение из строя российского ракетного корабля "Серпухов". Это произошло 7 апреля на территории военно-морской базы РФ в городе Балтийск Калининградской области.

4 июля Юсов сообщил, что в проведении спецоперации "Рыболов" помощь оказывал бывший военный Балтийского флота, доброволец Легиона "Свобода России" украинского происхождения с позывным "Гога".

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