В ГУР раскрыли новые детали спецоперации "Рыбалка"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал поджог российского ракетоносителя "Серпухов", подчеркнув, что "это не последняя операция".
Главные тезисы
- Спецоперация 'Рыбалка' включала поджог российского ракетноносителя 'Серпухов' украинским военнослужащим 'Гога'.
- Участник операции выступил против российского режима и стал рекрутом в Легионе "Свобода России".
- Главное управление разведки готовится к новым операциям и эффективно вытесняет Черноморский флот из украинской акватории.
- В рамках сил безопасности и обороны Украины реализуются комплексные действия, включая спецподразделения и операции на морской акватории.
- Проведение спецоперации 'Рыбалка' свидетельствует о постоянной борьбе с режимом Путина и готовности к дальнейшим акциям против врага.
Что известно об операции "Рыбалка"
В эфире телемарафона на вопрос по поводу операции по поджогу российского ракетоносителя "Серпухов" и участию в ней российского военнослужащего, Юсов отметил, что сама операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.
Он добавил, что теперь "Гога" является рекрутом Легиона "Свобода России" и продолжит бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины.
Представитель ГУР также отметил, что Силы безопасности и обороны Украины эффективно вытесняют Черноморский флот из украинской акватории дальше Крыма.
Поджог корабля "Серпухов"
Ранее в разведке подтвердили выведение из строя российского ракетного корабля "Серпухов". Это произошло 7 апреля на территории военно-морской базы РФ в городе Балтийск Калининградской области.
4 июля Юсов сообщил, что в проведении спецоперации "Рыболов" помощь оказывал бывший военный Балтийского флота, доброволец Легиона "Свобода России" украинского происхождения с позывным "Гога".
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