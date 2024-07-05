У ГУР розкрили нові деталі спецоперації "Рибалка"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував підпал російського ракетоносія "Серпухов", підкресливши, що "це не остання операція".
Головні тези:
- Спецоперація 'Рибалка' включала підпал російського ракетноносія 'Серпухов' українським військовослужбовцем 'Гога'.
- Учасник операції виступив проти російського режиму та став рекрутом у Легіон 'Свобода Росії'.
- Головне управління розвідки готується до нових операцій та ефективно витісняє Чорноморський флот з української акваторії.
- У рамках Сил безпеки і оборони України реалізуються комплексні дії, включаючи спецпідрозділи та операції на морській акваторії.
- Проведення спецоперації 'Рибалка' свідчить про постійну боротьбу з режимом Путіна та готовність до подальших акцій проти ворога.
Що відомо про операцію “Рибалка”
В ефірі телемарафону на запитання щодо операції з підпалу російського ракетоносія "Серпухов" і участі у ній російського військовослужбовця, Юсов зазначив, що сама операція почалася з 2023 року, коли громадянин Росії, військовослужбовець українського походження, виступив проти війни, хотів демобілізуватися і розірвати контракт.
Він додав, що тепер "Гога" є рекрутом Легіон "Свобода Росії" і продовжить боротися з режимом Путіна в рамках складової Сил безпеки і оборони України.
Представник ГУР також зауважив, що Сили безпеки та оборони України ефективно витісняють Чорноморський флот з української акваторії далі від Криму.
Підпал корабля "Серпухов"
Раніше в розвідці підтвердили виведення з ладу російського ракетного корабля "Серпухов". Це сталося 7 квітня на території військово-морської бази РФ в місті Балтійськ Калінінградської області.
4 липня Юсов повідомив, що у проведенні спецоперації "Рибалка" допомогу надавав колишній військовий Балтійського флоту, доброволець Легіону "Свобода Росії" українського походження з позивним "Гога".
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