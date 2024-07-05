У ГУР розкрили нові деталі спецоперації "Рибалка"

Що відомо про операцію “Рибалка”

В ефірі телемарафону на запитання щодо операції з підпалу російського ракетоносія "Серпухов" і участі у ній російського військовослужбовця, Юсов зазначив, що сама операція почалася з 2023 року, коли громадянин Росії, військовослужбовець українського походження, виступив проти війни, хотів демобілізуватися і розірвати контракт.

Його не пустили. Тоді він вийшов на Україну, на українські спецслужби, ГУР, Легіон "Свобода Росії", бойовий підрозділ, і вже державний проект "Хочу жить". І була спільно відпрацьована операція, в рамках якої понад рік отримувалася цінна інформація. А потім, так, відбувся підпал носія крилатих ракет, зокрема "Калібр". І разом з цінною документацією боєць з позивним "Гога" був евакуйований до України, — розповів представник розвідки. Поширити

Він додав, що тепер "Гога" є рекрутом Легіон "Свобода Росії" і продовжить боротися з режимом Путіна в рамках складової Сил безпеки і оборони України.

І так, це не остання операція. В процесі реалізації низка іще таких, і новини точно будуть, — запевнив Юсов. Поширити

Представник ГУР також зауважив, що Сили безпеки та оборони України ефективно витісняють Чорноморський флот з української акваторії далі від Криму.

Змушують ховатися в Новоросійську, де нещодавно так само був яскравий гуркіт по інших місцях… Дії Сил безпеки і оборони — це завжди комплексні дії. І там, де може і має працювати "Магура", буде працювати "Магура". Але, звичайно, не "Магурою" єдиною. Тому і спецпідрозділ Головного управління розвідки уважно готується до наступних операцій на різних відтинках, в тому числі і морської акваторії, — сказав він. Поширити

Підпал корабля "Серпухов"

Раніше в розвідці підтвердили виведення з ладу російського ракетного корабля "Серпухов". Це сталося 7 квітня на території військово-морської бази РФ в місті Балтійськ Калінінградської області.

4 липня Юсов повідомив, що у проведенні спецоперації "Рибалка" допомогу надавав колишній військовий Балтійського флоту, доброволець Легіону "Свобода Росії" українського походження з позивним "Гога".