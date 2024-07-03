Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України

Рекрут ЛСР "Гога" розповів, як вирішив приєднатися до унікальної спецоперації "Рибалка" та почав боротися проти путінського режиму.
Головні тези:
- Рішення рекрута призвело до скандалу з командуванням, прокуратурою та його власною родиною.
- Участь у спецоперації “Рибалка” дозволила знищити ракетний корабель РФ та продемонструвати втрату контролю Путіна над ситуацією в країні.
- Рекрут “Гога” відмовився служити в армії, яка вела вторгнення, та вирішив приділити своє життя боротьбі проти незаконного режиму.
Рекрут ЛСР "Гога" пояснив мету свого вибору боротьби з режимом Путіна
Як розповів рекрут ЛСР “Гога”, він намагався пояснити своїм колегам по борту, що війна РФ проти України незаконна та злочинна.
Згодом “Гога” далі продовжував служити на флоті, оскільки йому відмовили у звільненні. Після цього він звʼязався з українським проєктом “Хочу жить”, де обговорили подальші його дії.
“Гога” розповів, що його рідні негативно відреагували рішення боротися з режимом Путіна.
Рекрут “ЛСР” зазначив, що росіяни не цікавляться правдою, поки їх чоловіків не заберуть, вони не прокинуться вони байдужі.
Хочу сказати, щоб мої товариші по службі зробили правильний вибір, що ця війна вона не правильна, вона не законна. Щоб приєднувалися до ЛСР та допомагали Україні.
Що відомо про стан ракетного корабля РФ "Серпухов"
Головне управління розвідки отримало підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень у результаті диверсії, яку організував боєць “ЛСР”
Ба більше, також стало відомо, що він потребує тривалого і вартісного ремонту.
Що важливо розуміти, МРК "Серпухов" проєкту 21631 "Буян-М" — це один із найсучасніших ракетних катерів в складі флоту агресора, який уперше спустили на воду 9 років тому.
Андрій Юсов звертає увагу на те, що спецоперація “Рибалка” виявилася не лише вкрай успішною, адже вдалось вивести з ладу один із найсучасніших ракетних кораблів РФ, а й продемонструвала, що Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в країні-агресорці.
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