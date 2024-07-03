Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України

Рекрут ЛСР "Гога" розповів, як вирішив приєднатися до унікальної спецоперації "Рибалка" та почав боротися проти путінського режиму.

Рекрут ЛСР "Гога" пояснив мету свого вибору боротьби з режимом Путіна

Як розповів рекрут ЛСР “Гога”, він намагався пояснити своїм колегам по борту, що війна РФ проти України незаконна та злочинна.

Я намагався звільнитися, написав рапорт, що не хочу служити в армії, яка вела вторгнення. Командування було здивоване, а командир відправив у психдиспансер, подумав що я ненормальний, якщо я йду проти влади. Передали мене у всі інстанції, щоб вирішували, що зі мною буде — від ФСБ до Прокуратури. Прокурор прочитав мій рапорт, сказав, що так робити не можна. І відпустив мене, і мене не чіпали, — розповів рекрут ЛСР. Поширити

Фото: online.ua

Згодом “Гога” далі продовжував служити на флоті, оскільки йому відмовили у звільненні. Після цього він звʼязався з українським проєктом “Хочу жить”, де обговорили подальші його дії.

Я зробив підпал усередині корабля, забрав важливі документи й залишив Росію, це була спільна операція “Хочу жить” і ЛСР. Пройду тут нове навчання і воюватиму з путінським режимом. Поширити

Фото: online.ua

“Гога” розповів, що його рідні негативно відреагували рішення боротися з режимом Путіна.

Я намагався провести бесіди з рідними, у мене всі родичі українці і я українець. На початку війни я списався з українськими родичами, і вони мені розповіли правду, що відбувається, а не те, що говорить російська пропаганда. Я намагався довести своїм рідним, що це брехня, що все в Росії не правда, але вони мене не хотіли слухати. Поширити

Рекрут “ЛСР” зазначив, що росіяни не цікавляться правдою, поки їх чоловіків не заберуть, вони не прокинуться вони байдужі.

Хочу сказати, щоб мої товариші по службі зробили правильний вибір, що ця війна вона не правильна, вона не законна. Щоб приєднувалися до ЛСР та допомагали Україні.

Що відомо про стан ракетного корабля РФ "Серпухов"

Головне управління розвідки отримало підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень у результаті диверсії, яку організував боєць “ЛСР”

Ба більше, також стало відомо, що він потребує тривалого і вартісного ремонту.

Що важливо розуміти, МРК "Серпухов" проєкту 21631 "Буян-М" — це один із найсучасніших ракетних катерів в складі флоту агресора, який уперше спустили на воду 9 років тому.

Малий ракетний корабель "Серпухов" до диверсії (Фото: wikipedia.org)

Сам ракетний крейсер здатний використовувати ракети "Калібр" та "Онікс" і саме тому його виведення з бойового чергування є вкрай важливим фактом для Сил оборони України, — наголошують у ГУР. Поширити

Андрій Юсов звертає увагу на те, що спецоперація “Рибалка” виявилася не лише вкрай успішною, адже вдалось вивести з ладу один із найсучасніших ракетних кораблів РФ, а й продемонструвала, що Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в країні-агресорці.