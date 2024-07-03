Спецоперация "Рыбак". В качестве рекрута ЛСР "Гога" бросил вызов режиму Путина и собственной семье ради Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Спецоперация "Рыбак". В качестве рекрута ЛСР "Гога" бросил вызов режиму Путина и собственной семье ради Украины

Спецоперация "Рыбак". В качестве рекрута ЛСР "Гога" бросил вызов режиму Путина и собственной семье ради Украины
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Источник:  online.ua

Рекрут ЛСР "Гога" рассказал, как решил присоединиться к уникальной спецоперации "Рыболов" и начал бороться против путинского режима.

Главные тезисы

 

 

  • Родственники рекрута негативно восприняли его решение, он акцентирует важность поддержки Украины и борьбы за правду
  • Спецоперация показала успешность диверсии и демонстрирует потерю Путиным контроля в стране-агрессоре
  • Главное управление разведки получило подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения в результате диверсии, которую организовал боец "ЛСР"

Рекрут ЛСР "Гога" объяснил цель выбора борьбы с режимом Путина

Как рассказал рекрут ЛСР "Гога", он пытался объяснить своим коллегам по борту, что война РФ против Украины незаконна и преступна.

Я пытался уволиться, написал рапорт, что не хочу служить в армии, ведущей вторжение. Командование было удивлено, а командир отправил в психдиспансер, подумал, что я ненормальный, если я иду против власти. Передали меня во все инстанции, чтобы решали, что будет со мной — от ФСБ до Прокуратуры. Прокурор прочитал мой рапорт, сказал, что так поступать нельзя. И отпустил меня, и меня не трогали, — рассказал рекрут ЛСР.

Фото: online.ua

Впоследствии "Гога" продолжал служить на флоте, поскольку ему отказали в увольнении. После этого он связался с украинским проектом "Хочу жить", где обсудили дальнейшие его действия.

Я совершил поджог внутри корабля, забрал важные документы и покинул Россию, это была совместная операция “Хочу жить” и ЛСР. Пройду здесь новую учебу и буду воевать с путинским режимом.

Фото: online.ua

"Гога" рассказал, что его родные негативно отреагировали на решение бороться с режимом Путина.

Я пытался провести беседы с родными, у меня все родственники украинцы, и я украинец. В начале войны я списался с украинскими родственниками, и они мне рассказали правду о том, что происходит, а не о том, что говорит российская пропаганда. Я пытался доказать своим родным, что это ложь, что все в России неправда, но они меня не хотели слушать.

Рекрут ЛСР отметил, что россияне не интересуются правдой, пока их мужчин не заберут, они не проснутся они равнодушны.

Хочу сказать, чтобы мои сослуживцы сделали правильный выбор, что эта война она не правильна, она не законна. Чтобы присоединялись к ЛСР и помогали Украине.

Что известно о состоянии ракетного корабля РФ "Серпухов"

Главное управление разведки получило подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения в результате диверсии, которую организовал боец "ЛСР"

Более того, также стало известно, что он нуждается в длительном и стоимостном ремонте.

Что важно понимать, МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" — один из самых современных ракетных катеров в составе флота агрессора, который впервые спустили на воду 9 лет назад.

Малый ракетный корабль Серпухов к диверсии (Фото: wikipedia.org)

Сам ракетный крейсер способен использовать ракеты "Калибр" и "Оникс" и именно поэтому его выведение из боевого дежурства является очень важным фактом для Сил обороны Украины, — отмечают в ГУР.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что спецоперация Рыбалка оказалась не только крайне успешной, ведь удалось вывести из строя один из самых современных ракетных кораблей РФ, но и продемонстрировала, что Путин теряет контроль над происходящим в стране-агрессоре.

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