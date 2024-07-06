"Призраки" ГУР нанесли удары по разведывательным комплексам РФ — видео

Украинские разведчики уничтожили и повредили несколько российских комплексов наблюдения и разведки.

ГУР ударило по комплексам наблюдения и разведки армии РФ

Операторы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Ghost нанесли по целям российских окупантов серию успешных FPV-ударов. Об этом сообщает ГУР.

На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники окупантов, — говорится в сообщении. Поделиться

В результате этой атаки были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки:

Муром-П,

система РЕБ Стриж,

ретранслятор связи,

электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.

Спецоперация "Рыбак". В ГУР раскрыли детали

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, поджог российского ракетоносителя "Серпухов" не станет последней операцией ГУР.

Андрей Юсов отметил, что операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.

Его не пустили. Тогда он вышел на Украину, на украинские спецслужбы, ГУР, Легион "Свобода России", боевое подразделение и уже государственный проект "Хочу жить". И была совместно отработана операция, в рамках которой более года получалась ценная информация. А затем, да, произошел поджог носителя крылатых ракет, в частности "Калибр". И вместе с ценной документацией боец с позывным "Гога" был эвакуирован в Украину, - рассказал представитель разведки. Поделиться

Теперь "Гога" является рекрутом Легиона "Свобода России" и продолжает бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины.