"Призраки" ГУР нанесли удары по разведывательным комплексам РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Призраки" ГУР нанесли удары по разведывательным комплексам РФ — видео

ГУР
"Призраки" ГУР
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Украинские разведчики уничтожили и повредили несколько российских комплексов наблюдения и разведки.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики продолжают активные меры по ликвидации солдат и техники РФ.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию под названием "Рыбалка", результатом которой стала сокрушительная атака на российские объекты.
  • Операторы подразделения ГУР продолжают взаимодействие с рекрутом под псевдонимом "Гога", выступившим против путинского режима.

ГУР ударило по комплексам наблюдения и разведки армии РФ

Операторы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Ghost нанесли по целям российских окупантов серию успешных FPV-ударов. Об этом сообщает ГУР.

На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники окупантов, — говорится в сообщении.

В результате этой атаки были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки:

  • Муром-П,

  • система РЕБ Стриж,

  • ретранслятор связи,

  • электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.

Спецоперация "Рыбак". В ГУР раскрыли детали

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, поджог российского ракетоносителя "Серпухов" не станет последней операцией ГУР.

Андрей Юсов отметил, что операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.

Его не пустили. Тогда он вышел на Украину, на украинские спецслужбы, ГУР, Легион "Свобода России", боевое подразделение и уже государственный проект "Хочу жить". И была совместно отработана операция, в рамках которой более года получалась ценная информация. А затем, да, произошел поджог носителя крылатых ракет, в частности "Калибр". И вместе с ценной документацией боец с позывным "Гога" был эвакуирован в Украину, - рассказал представитель разведки.

Теперь "Гога" является рекрутом Легиона "Свобода России" и продолжает бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины.

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