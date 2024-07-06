"Призраки" ГУР нанесли удары по разведывательным комплексам РФ — видео

Украинские разведчики уничтожили и повредили несколько российских комплексов наблюдения и разведки.
Главные тезисы
- Украинские разведчики продолжают активные меры по ликвидации солдат и техники РФ.
- Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию под названием "Рыбалка", результатом которой стала сокрушительная атака на российские объекты.
- Операторы подразделения ГУР продолжают взаимодействие с рекрутом под псевдонимом "Гога", выступившим против путинского режима.
ГУР ударило по комплексам наблюдения и разведки армии РФ
Операторы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Ghost нанесли по целям российских окупантов серию успешных FPV-ударов. Об этом сообщает ГУР.
В результате этой атаки были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки:
Муром-П,
система РЕБ Стриж,
ретранслятор связи,
электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.
Спецоперация "Рыбак". В ГУР раскрыли детали
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, поджог российского ракетоносителя "Серпухов" не станет последней операцией ГУР.
Андрей Юсов отметил, что операция началась с 2023 года, когда гражданин России, военнослужащий украинского происхождения, выступил против войны, хотел демобилизоваться и расторгнуть контракт.
Теперь "Гога" является рекрутом Легиона "Свобода России" и продолжает бороться с режимом Путина в рамках составляющей Сил безопасности и обороны Украины.
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