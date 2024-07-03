ГУР и СВР остановили важный для ВПК РФ электрометаллургический комбинат — источники

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК — Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК). Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Главные тезисы
- До атаки ГУР и СВР ОЭМК производил высококачественную сталь и легированные виды спецсталей для автопрома и машиностроения.
- Комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области.
- В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл.
- Для повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев.
Что известно о новой совместной операции ГУР и СВР против ВПК РФ
Что важно понимать, что Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова» (ОЭМК) — это единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла.
Успешная операция была реализована совместными усилиями Главного управления разведки и Службы внешней разведки.
По словам инсайдеров Online.UA в ГУР, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово и ПС «Металлургическая» возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.
Кроме того, сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.
В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может уйти несколько месяцев.
Почему ОЭМК настолько важен для российского ВПК
Источники в ГУР отмечают, что электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса России.
На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующих бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются в том числе следующие предприятия российского ВПК:
"ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);
"УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);
КамАЗ (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);
заводы группы подшипниковых компаний "ЭПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);
предприятие "АВТОНОРМАЛЬ" (изготавливает крепежные элементы для заводов автопрома и оборонного типа, в частности — все виды высокопрочных шкворенов, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);
02 апреля 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, холдинг Металлоинвест и Оскольский электрометаллургический комбинат были включены в блокирующие санкционные списки США и Великобритании.
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