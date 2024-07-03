ГУР и СВР остановили важный для ВПК РФ электрометаллургический комбинат — источники

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК — Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК). Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Что известно о новой совместной операции ГУР и СВР против ВПК РФ

Что важно понимать, что Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова» (ОЭМК) — это единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла.

Успешная операция была реализована совместными усилиями Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

По словам инсайдеров Online.UA в ГУР, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово и ПС «Металлургическая» возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

Кроме того, сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может уйти несколько месяцев.

Отдельные рабочие ОЭМК считают, что придется ставить новые печи. Учитывая, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия возобновить работу комбината, вероятно, будет сложно, — сказано в сообщении. Поделиться

Почему ОЭМК настолько важен для российского ВПК

Источники в ГУР отмечают, что электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса России.

На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующих бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются в том числе следующие предприятия российского ВПК:

"ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);

"УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);

КамАЗ (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);

заводы группы подшипниковых компаний "ЭПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);

предприятие "АВТОНОРМАЛЬ" (изготавливает крепежные элементы для заводов автопрома и оборонного типа, в частности — все виды высокопрочных шкворенов, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);