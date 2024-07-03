ГУР та СЗР зупинили надважливий для ВПК РФ електрометалургійний комбінат — джерела

Внаслідок атаки безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (ОЕМК). Про це повідомляють джерела Online.UA у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Що відомо про нову спільну операцію ГУР та СЗР проти ВПК РФ

Що важливо розуміти, Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова” (ОЕМК) — це єдине у РФ металургійне підприємство повного циклу.

Успішна операція була реалізована спільними зусиллями Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами інсайдерів Online.UA у ГУР, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Бєлгородської області: ПС «Старий Оскол» поблизу села Незнамово та ПС «Металургійну» біля с. Волоконовскоє. Підстанція «Металургійна» є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Окрім того, повідомляється, що внаслідок операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат — єдине в Росії металургійне підприємством повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців.

Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно, — йдеться в повідомленні. Поширити

Чому ОЕМК настільки важливий для російського ВПК

Джерела у ГУР зазначають, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу рф.

На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються зокрема такі підприємства російського ВПК:

“ГАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки; заготовки для виготовлення кузовів);

“УАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки)

“КамАЗ” (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки);

заводи групи підшипникових компаній “ЕПК” та “SKF” (виготовляють підшипники для, в тому числі, для військової техніки);

підприємство “АВТОНОРМАЛЬ” (виготовляє кріпильні елементи для заводів автопрому і оборонпрпому, зокрема — усі види високоміцних шкворенів, болтів, інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і броньованої техніки);