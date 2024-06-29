За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, захоплення окупаційною армією РФ цивільних українців є ознакою геноцидної політики країни-агресорки.
Головні тези:
- Захоплення цивільних українців окупаційною армією РФ є доказом геноцидної політики країни-агресора.
- В рамках обміну полоненими повернулося 100 українців, серед яких як військові, так і цивільні особи.
- Російська війна проти України є геноцидною, порушує міжнародне гуманітарне право та відзначена воєнними злочинами.
- Українці у російському полоні піддавались тискам, утримувались у важких умовах, що свідчить про знущання та приниження.
- Проблема утримання цивільних українців у російському полоні є серйозним воєнним злочином, який потребує міжнародної реакції.
Як Росія чинить геноцид українського народу на прикладі захоплення цивільних українців
За його словами, від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України за результатами роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, з російського полону повернули 3 тис 310 українських чоловіків і жінок, серед яких як цивільні, так і військові.
Він підкреслив, що повернені українці взагалі не мали опинитись у російському полоні, а їхні права не мали обмежуватись.
Як у Росії знущаються та принижують цивільних українців
У якості прикладу він згадав про двох священників греко-католицької церкви - Богдана Гелету та Івана Левицького, яких заарештували росіяни і тримали в надзвичайно важких умовах, вчиняючи на них великий тиск.
Юсов додав, що сам факт перебування тисяч цивільних українців в російській неволі - є кричущим і масштабним воєнним злочином з боку країни-агресорки.
Стосовно умов утримання цивільних українців у порівнянні з військовими полоненими, представник ГУР зауважив, що ситуації, місця та умови утримання різні.
Але в багатьох випадках цивільних українців утримують у не призначених для цього місцях, поза межами навіть так званої правової системи Росії.
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