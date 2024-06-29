ГУР показало фото 10 врятованих з російського полону українців

Десятеро українців, яких звільнили з російського полону 28 червня, повернулися у Київ.
Головні тези:
- Серед звільнених з полону РФ були заступник голови Меджлісу та священники УГКЦ.
- Особливою радістю було зустріти українців, які перебували у полоні РФ з 2017 та 2018 років.
- Звільнення українців з полону є важливою перемогою та показує силу і єдність українського народу на шляху до свободи.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про плани звільнити всіх українців, які перебувають у полоні РФ.
З полону РФ повернули заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та священників УГКЦ
Звільнених українців, які прибули до Києва, зустрічати рідні, представники влади та духовенства.
З російського полону 28 червня в межах 53 обміну повернули:
Нарімана Джеляла — заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, був у полоні з 2021 року;
Валерія Матюшенко — політичного бранця, в полоні був з 2017 року;
Олену Пєх — мистецтвознавицю та наукову співробітницю Горлівського художнього музею, у полоні була з 2018 року;
Богдана Гелета — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;
Івана Левицького — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;
Миколу Швеця — цивільного, захопленого на території Білорусі;
Наталію Захаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;
Павла Купрієнка — цивільного, захопленого на території Білорусі;
Людмилу Гончаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;
Катерину Брюханову — цивільну, захоплену на території Білорусі.
Зеленський відреагував на звільнення з російського полону 10 українців
Також з російського полону звільнили 5 цивільних осіб, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи — Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову.
Володимир Зеленський підсумував, що Україна обовʼязково звільнить всіх осіб, які знаходяться у полоні РФ.
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