ГУР показало фото 10 врятованих з російського полону українців

Десятеро українців, яких звільнили з російського полону 28 червня, повернулися у Київ.

З полону РФ повернули заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та священників УГКЦ

Звільнених українців, які прибули до Києва, зустрічати рідні, представники влади та духовенства.

Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома! — повідомили у ГУР МО України. Поширити

З російського полону 28 червня в межах 53 обміну повернули:

Нарімана Джеляла — заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, був у полоні з 2021 року;

Валерія Матюшенко — політичного бранця, в полоні був з 2017 року;

Олену Пєх — мистецтвознавицю та наукову співробітницю Горлівського художнього музею, у полоні була з 2018 року;

Богдана Гелета — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;

Івана Левицького — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;

Миколу Швеця — цивільного, захопленого на території Білорусі;

Наталію Захаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;

Павла Купрієнка — цивільного, захопленого на території Білорусі;

Людмилу Гончаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;

Катерину Брюханову — цивільну, захоплену на території Білорусі.

Зеленський відреагував на звільнення з російського полону 10 українців

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко — цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький — священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Володимир Зеленський Президент України

Також з російського полону звільнили 5 цивільних осіб, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи — Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову.

Володимир Зеленський підсумував, що Україна обовʼязково звільнить всіх осіб, які знаходяться у полоні РФ.