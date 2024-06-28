Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.
Головні тези:
- Щодо нового механізму повернення українців з російського полону та повернення викрадених українських дітей обговорювалося на Саміті миру у Швейцарії.
- Ініціативи країн-учасниць Саміту щодо допомоги в поверненні українських громадян з російського полону набирають обертів та вказують на підвищення кількості учасників у коаліції.
- Для успішного повернення громадян України Лубінець вважає за необхідне нові санкції проти Росії, включаючи створення трибуналу та повне ембарго на російську нафту та газ.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває правду про викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України та їхні тяжкі долі під час війни.
- Фільм включає реальні історії дітей та їхніх родин, коментарі експертів та ілюструє патріотичний стан українського суспільства в контексті війни з Росією.
Що відомо про новий механізм повернення українців з російського полону
За його словами, він поки не може більш детально розкрити сам механізм.
Він підкреслив, що на Саміті миру у Швейцарії обговорювалось питання повернення викрадених Росією українських дітей, а також військовополонених.
За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.
При цьому кількість учасників коаліції щодо повернення українських дітей збільшилася.
Лубінець вважає, що повернути громадянам України допоможуть нові санкції проти росіян.
Зокрема, необхідно створити трибунал, запроваджувати повне ембарго на російську нафту та газ.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
На тимчасово окупованих Росією територіях перебуває 6 млн українських громадян, 1,5 млн з них - діти.
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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