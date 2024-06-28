Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.

Що відомо про новий механізм повернення українців з російського полону

Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України, - зазначив Лубінець. Поширити

За його словами, він поки не може більш детально розкрити сам механізм.

Він підкреслив, що на Саміті миру у Швейцарії обговорювалось питання повернення викрадених Росією українських дітей, а також військовополонених.

Щодо дітей. Пролунало багато нових ініціатив від іноді несподіваних країн. Деталі я не можу розкрити, бо ми всі домовилися, що це закрита частина, і ми її оприлюднимо тоді, коли втілимо її в життя, коли українське суспільство побачить результати, - зазначив омбудсмен. Поширити

За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.

При цьому кількість учасників коаліції щодо повернення українських дітей збільшилася.

Лубінець вважає, що повернути громадянам України допоможуть нові санкції проти росіян.

Зокрема, необхідно створити трибунал, запроваджувати повне ембарго на російську нафту та газ.

Тільки так росіяни зрозуміють, що їм справді потрібно повертати українських дітей, цивільних та військовополонених, - наголосив омбудсмен. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

На тимчасово окупованих Росією територіях перебуває 6 млн українських громадян, 1,5 млн з них - діти.

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.