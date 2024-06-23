Військові РФ масово здаються в полон через проєкт «Хочу жити». В ГУР назвали кількість

Головне управління розвідки повідомляє про зростання звернень російських військових до державного проєкту "Хочу жити".
Головні тези:
- Кількість російських військових, які здаються в полон через проєкт «Хочу жити», зростає і вже перевищила 300 осіб.
- Проєкт «Хочу жити» є ініціативою українського уряду з метою допомогти російським військовим безпечно здатися в полон.
- Координаційний штаб вже встановив 186 місць тримання українських військовополонених в Росії та ідентифікував 29 місць з жорстоким поводженням до військових.
- Секретар Координаційного штабу зазначив, що з російського полону вдалося повернути 3 210 українських громадян.
- На Харківщині потрапляють у полон не лише російські військові, але й найманці з-за кордону.
Деякі військові РФ не хочуть брати участь у обміні полоненими
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.
За словами Юсова, деякі з них виявили бажання не бути обміняними або долучитись до Сил безпеки і оборони.
Проєкт "Хочу жити" є державною ініціативою, яка має на меті допомогти російським військовим безпечно здатися в полон. Він був запущений у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та ГУР.
На Харківщині потрапляють у полон не лише російські громадяни, але й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Координаційний штаб встановив місця знаходження українських військовополонених у РФ
Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.
Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.
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