Військові РФ масово здаються в полон через проєкт «Хочу жити». В ГУР назвали кількість
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ масово здаються в полон через проєкт «Хочу жити». В ГУР назвали кількість

Військовополонені РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Головне управління розвідки повідомляє про зростання звернень російських військових до державного проєкту "Хочу жити".

Головні тези:

  • Кількість російських військових, які здаються в полон через проєкт «Хочу жити», зростає і вже перевищила 300 осіб.
  • Проєкт «Хочу жити» є ініціативою українського уряду з метою допомогти російським військовим безпечно здатися в полон.
  • Координаційний штаб вже встановив 186 місць тримання українських військовополонених в Росії та ідентифікував 29 місць з жорстоким поводженням до військових.
  • Секретар Координаційного штабу зазначив, що з російського полону вдалося повернути 3 210 українських громадян.
  • На Харківщині потрапляють у полон не лише російські військові, але й найманці з-за кордону.

Деякі військові РФ не хочуть брати участь у обміні полоненими

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.

Кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту вже понад 300 російських окупантів здалося в український полон

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

За словами Юсова, деякі з них виявили бажання не бути обміняними або долучитись до Сил безпеки і оборони.

Проєкт "Хочу жити" є державною ініціативою, яка має на меті допомогти російським військовим безпечно здатися в полон. Він був запущений у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та ГУР.

На Харківщині потрапляють у полон не лише російські громадяни, але й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Координаційний штаб встановив місця знаходження українських військовополонених у РФ

Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні.

Дмитро Усов

Дмитро Усов

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.

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