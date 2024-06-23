Військові РФ масово здаються в полон через проєкт «Хочу жити». В ГУР назвали кількість

Деякі військові РФ не хочуть брати участь у обміні полоненими

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.

Кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту вже понад 300 російських окупантів здалося в український полон Андрій Юсов Представник ГУР

За словами Юсова, деякі з них виявили бажання не бути обміняними або долучитись до Сил безпеки і оборони.

Проєкт "Хочу жити" є державною ініціативою, яка має на меті допомогти російським військовим безпечно здатися в полон. Він був запущений у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та ГУР.

На Харківщині потрапляють у полон не лише російські громадяни, але й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Координаційний штаб встановив місця знаходження українських військовополонених у РФ

Про це повідомив на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні. Дмитро Усов Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян.