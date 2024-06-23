Военные РФ массово сдаются в плен через проект «Хочу жить». В ГУР назвали количество

Некоторые военные РФ не хотят участвовать в обмене пленными

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в телемарафоне.

Количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских окупантов сдалось в украинский плен. Андрей Юсов Представитель ГУР

По словам Юсова, некоторые из них изъявили желание не быть обмененными или приобщиться к Силам безопасности и обороны.

Проект "Хочу жить" является государственной инициативой, которая имеет целью помочь российским военным безопасно сдаться в плен. Он был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и ГУР.

В Харьковской области попадают в плен не только российские граждане, но и наемники из-за границы, в частности из стран Африки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Координационный штаб установил места нахождения украинских военнопленных в РФ

Об этом сообщил на заседании Совета по правам человека, гендерному равенству и разнообразию при МИД Украины секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Мы на сегодняшний день установили 186 мест содержания наших военнопленных и 29 мест содержания, в которых пытают и жестоко обращаются с нашими гражданами. Говоря о наших гражданах, я имею в виду две категории: военнопленные и гражданские. Дмитрий Усов Секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными

Секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день удалось вернуть из российского плена 3 210 украинских граждан.