Военные РФ массово сдаются в плен через проект «Хочу жить». В ГУР назвали количество

Главное управление разведки сообщает о росте обращений российских военных в государственный проект "Хочу жить".
Главные тезисы
- Число российских военных, которые сдаются в плен через проект «Хочу жить», растет и уже превысило 300 человек.
- Проект «Хочу жить» - инициатива украинского правительства с целью помочь российским военным безопасно сдаться в плен.
- Координационный штаб уже установил 186 мест содержания украинских военнопленных в России и идентифицировал 29 мест с жестоким обращением к военным.
- Секретарь Координационного штаба отметил, что из российского плена удалось вернуть 3210 украинских граждан.
- В Харьковской области попадают в плен не только российские военные, но и наемники из-за границы.
Некоторые военные РФ не хотят участвовать в обмене пленными
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в телемарафоне.
По словам Юсова, некоторые из них изъявили желание не быть обмененными или приобщиться к Силам безопасности и обороны.
Проект "Хочу жить" является государственной инициативой, которая имеет целью помочь российским военным безопасно сдаться в плен. Он был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и ГУР.
В Харьковской области попадают в плен не только российские граждане, но и наемники из-за границы, в частности из стран Африки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Координационный штаб установил места нахождения украинских военнопленных в РФ
Об этом сообщил на заседании Совета по правам человека, гендерному равенству и разнообразию при МИД Украины секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.
Секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день удалось вернуть из российского плена 3 210 украинских граждан.
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