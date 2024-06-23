Военные РФ массово сдаются в плен через проект «Хочу жить». В ГУР назвали количество
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ массово сдаются в плен через проект «Хочу жить». В ГУР назвали количество

Военные РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Главное управление разведки сообщает о росте обращений российских военных в государственный проект "Хочу жить".

Главные тезисы

  • Число российских военных, которые сдаются в плен через проект «Хочу жить», растет и уже превысило 300 человек.
  • Проект «Хочу жить» - инициатива украинского правительства с целью помочь российским военным безопасно сдаться в плен.
  • Координационный штаб уже установил 186 мест содержания украинских военнопленных в России и идентифицировал 29 мест с жестоким обращением к военным.
  • Секретарь Координационного штаба отметил, что из российского плена удалось вернуть 3210 украинских граждан.
  • В Харьковской области попадают в плен не только российские военные, но и наемники из-за границы.

Некоторые военные РФ не хотят участвовать в обмене пленными

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в телемарафоне.

Количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских окупантов сдалось в украинский плен.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

По словам Юсова, некоторые из них изъявили желание не быть обмененными или приобщиться к Силам безопасности и обороны.

Проект "Хочу жить" является государственной инициативой, которая имеет целью помочь российским военным безопасно сдаться в плен. Он был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и ГУР.

В Харьковской области попадают в плен не только российские граждане, но и наемники из-за границы, в частности из стран Африки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Координационный штаб установил места нахождения украинских военнопленных в РФ

Об этом сообщил на заседании Совета по правам человека, гендерному равенству и разнообразию при МИД Украины секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Мы на сегодняшний день установили 186 мест содержания наших военнопленных и 29 мест содержания, в которых пытают и жестоко обращаются с нашими гражданами. Говоря о наших гражданах, я имею в виду две категории: военнопленные и гражданские.

Дмитрий Усов

Дмитрий Усов

Секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными

Секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день удалось вернуть из российского плена 3 210 украинских граждан.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Россия блокирует обмен пленными с Украиной — ответ Лубинца
Дмитрий Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Донецкой области боец ВСУ взял в плен сразу четырех россиян
Александр Сырский
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ впервые затрофеили российский танк-черепаху и взяли в плен экипаж — видео
танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?