Останній обмін полоненими між Україною та РФ ще не завершений — що це означає

За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, останній 53-й обмін полоненими між Україною та Росією ще не завершений. Юсов наголосив, що він триває досі.

Українці незабаром дізнаються більше інформації про останній обмін полоненими

Це іще не 53-й обмін, він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Він також вкотре нагадав, що абсолютно кожний обмін полоненими — це вкрай складний процес.

Насамперед через те, що країна-агресорка РФ нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями.

Що відомо про обмін полоненими 25 червня

З ворожого полону вдалося звільнити 90 українців: 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Окрім того, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”.

Також на батьківщину повернулися 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Це сталося завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського.