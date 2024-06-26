Останній обмін полоненими між Україною та РФ ще не завершений — що це означає

За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, останній 53-й обмін полоненими між Україною та Росією ще не завершений. Юсов наголосив, що він триває досі.
Головні тези:
- Кожний обмін полоненими - складний процес, особливо через ігнорування країною-агресором РФ міжнародних конвенцій і правових норм.
- Завдяки зусиллям Координаційного штабу цього разу вдалося звільнити 90 українських військовослужбовців.
- Подяка за активну підтримку у звільненні полонених військових висловлюється Об'єднаним Арабським Еміратам.
Українці незабаром дізнаються більше інформації про останній обмін полоненими
Він також вкотре нагадав, що абсолютно кожний обмін полоненими — це вкрай складний процес.
Насамперед через те, що країна-агресорка РФ нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями.
Що відомо про обмін полоненими 25 червня
З ворожого полону вдалося звільнити 90 українців: 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
Окрім того, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”.
Також на батьківщину повернулися 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.
Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Це сталося завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
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