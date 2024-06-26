Последний обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершен — что это значит
Категория
Украина
Дата публикации

Последний обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершен — что это значит

обмен пленными
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, последний 53-й обмен пленными между Украиной и Россией еще не завершен. Юсов подчеркнул, что он продолжается до сих пор.

Главные тезисы

  • Каждый обмен пленными – сложный процесс, особенно из-за игнорирования страной-агрессором РФ международных конвенций и правовых норм.
  • Благодаря усилиям Координационного штаба на этот раз удалось освободить 90 украинских военнослужащих.
  • Благодарность за активную поддержку в освобождении пленных военных выражается Объединенным Арабским Эмиратам.

Украинцы в скором времени узнают больше информации о последнем обмене пленными

Это еще не 53-й обмен, он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников. Но это не последние новости. И мы рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию. Работа продолжается.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель Главного управления разведки МОУ

Он также в очередной раз напомнил, что каждый обмен пленниками — это крайне сложный процесс.

В первую очередь из-за того, что страна-агрессорка РФ пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями.

Что известно об обмене пленными 25 июня

Из вражеского плена удалось освободить 90 украинцев: 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

Кроме того, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали".

Также на родину вернулись 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

В общем, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Это произошло благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

За активную помощь в освобождении украинских военных из российского плена выражаем отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, — сказано в сообщении штаба.

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