Последний обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершен — что это значит

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, последний 53-й обмен пленными между Украиной и Россией еще не завершен. Юсов подчеркнул, что он продолжается до сих пор.

Украинцы в скором времени узнают больше информации о последнем обмене пленными

Это еще не 53-й обмен, он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников. Но это не последние новости. И мы рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию. Работа продолжается. Андрей Юсов Представитель Главного управления разведки МОУ

Он также в очередной раз напомнил, что каждый обмен пленниками — это крайне сложный процесс.

В первую очередь из-за того, что страна-агрессорка РФ пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями.

Что известно об обмене пленными 25 июня

Из вражеского плена удалось освободить 90 украинцев: 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

Кроме того, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали".

Также на родину вернулись 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

В общем, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Это произошло благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.