Последний обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершен — что это значит

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, последний 53-й обмен пленными между Украиной и Россией еще не завершен. Юсов подчеркнул, что он продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Каждый обмен пленными – сложный процесс, особенно из-за игнорирования страной-агрессором РФ международных конвенций и правовых норм.
- Благодаря усилиям Координационного штаба на этот раз удалось освободить 90 украинских военнослужащих.
- Благодарность за активную поддержку в освобождении пленных военных выражается Объединенным Арабским Эмиратам.
Украинцы в скором времени узнают больше информации о последнем обмене пленными
Он также в очередной раз напомнил, что каждый обмен пленниками — это крайне сложный процесс.
В первую очередь из-за того, что страна-агрессорка РФ пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями.
Что известно об обмене пленными 25 июня
Из вражеского плена удалось освободить 90 украинцев: 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.
Кроме того, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали".
Также на родину вернулись 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
В общем, домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Это произошло благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-