Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.
Главные тезисы
- На саммите мира в Швейцарии был анонсирован новый механизм возвращения украинцев из российского плена.
- Лубинец предлагает новые санкции против России для успешного возвращения украинских граждан, включая создание трибунала и эмбарго на нефть и газ.
- Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает правду о похищении украинских детей Россией и иллюстрирует патриотическое состояние украинского общества в контексте войны.
- Через новые инициативы на международном уровне число участников коалиции по возвращению украинских детей увеличилось.
- Документальная лента “Истерзанное детство” содержит реальные истории детей, пострадавших от войны, и комментарии экспертов по защите прав детей.
Что известно о новом механизме возвращения украинцев из российского плена
По его словам, он пока не может более подробно раскрыть сам механизм.
Он подчеркнул, что на саммите мира в Швейцарии обсуждался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей, а также военнопленных.
По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.
При этом количество участников коалиции по возвращению украинских детей увеличилось.
Лубинец считает, что вернуть гражданам Украины помогут новые санкции против россиян.
В частности, нужно сделать трибунал, вводить полное эмбарго на русскую нефть и газ.
Что известно о похищении Россией украинских детей
На временно оккупированных Россией территориях находятся 6 млн украинских граждан, 1,5 млн из них – дети.
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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