Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.

Что известно о новом механизме возвращения украинцев из российского плена

В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины, - отметил Лубинец. Поделиться

По его словам, он пока не может более подробно раскрыть сам механизм.

Он подчеркнул, что на саммите мира в Швейцарии обсуждался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей, а также военнопленных.

Относительно детей. Раздалось много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты, - отметил омбудсмен. Поделиться

По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.

При этом количество участников коалиции по возвращению украинских детей увеличилось.

Лубинец считает, что вернуть гражданам Украины помогут новые санкции против россиян.

В частности, нужно сделать трибунал, вводить полное эмбарго на русскую нефть и газ.

Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных, - подчеркнул омбудсмен. Поделиться

Что известно о похищении Россией украинских детей

На временно оккупированных Россией территориях находятся 6 млн украинских граждан, 1,5 млн из них – дети.

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.