ГУР показало фото 10 спасенных из российского плена украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало фото 10 спасенных из российского плена украинцев

ГУР
Пленные
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Десять украинцев, освобожденных из российского плена 28 июня, вернулись в Киев.

Главные тезисы

  • Среди освобожденных из плена РФ были заместитель председателя Меджлиса и священники УГКЦ.
  • Особой радостью было встретить украинцев, находившихся в плену РФ с 2017 и 2018 годов.
  • Освобождение украинцев из плена является важной победой и показывает силу и единство украинского народа на пути к свободе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах уволить всех украинцев, находящихся в плену РФ.

Из плена РФ вернули заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и священников УГКЦ

Уволенных украинцев, прибывших в Киев, встречать родные, представители власти и духовенства.

Улыбки, объятия и слезы на глазах! Наконец-то дома! – сообщили в ГУР МО Украины.

Из российского плена 28 июня в пределах 53 обмена вернули:

  • Наримана Джеляла – заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, был в плену с 2021 года;

  • Валерия Матюшенко - политического пленника, в плену был с 2017 года;

  • Елену Пех - искусствовед и научную сотрудницу Горловского художественного музея, в плену была с 2018 года;

  • Богдана Гелета – священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;

  • Ивана Левицкого - священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;

  • Николая Швеца - гражданского, захваченного на территории Беларуси;

  • Наталью Захаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

  • Павла Куприенко - гражданского, захваченного на территории Беларуси;

  • Людмилу Гончаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

  • Екатерину Брюханову – гражданскую, захваченную на территории Беларуси.

Зеленский отреагировал на освобождение из российского плена 10 украинцев

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также из российского плена освободили 5 гражданских лиц, захваченных на территории Беларуси и лишенных свободы — Николая Швеца, Наталью Захаренко, Павла Куприенко, Людмилу Гончаренко и Екатерину Брюханову.

Владимир Зеленский подытожил, что Украина обязательно уволит всех лиц, находящихся в плену РФ.

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