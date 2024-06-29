ГУР показало фото 10 спасенных из российского плена украинцев

Десять украинцев, освобожденных из российского плена 28 июня, вернулись в Киев.
Главные тезисы
- Среди освобожденных из плена РФ были заместитель председателя Меджлиса и священники УГКЦ.
- Особой радостью было встретить украинцев, находившихся в плену РФ с 2017 и 2018 годов.
- Освобождение украинцев из плена является важной победой и показывает силу и единство украинского народа на пути к свободе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах уволить всех украинцев, находящихся в плену РФ.
Из плена РФ вернули заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и священников УГКЦ
Уволенных украинцев, прибывших в Киев, встречать родные, представители власти и духовенства.
Из российского плена 28 июня в пределах 53 обмена вернули:
Наримана Джеляла – заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, был в плену с 2021 года;
Валерия Матюшенко - политического пленника, в плену был с 2017 года;
Елену Пех - искусствовед и научную сотрудницу Горловского художественного музея, в плену была с 2018 года;
Богдана Гелета – священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;
Ивана Левицкого - священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;
Николая Швеца - гражданского, захваченного на территории Беларуси;
Наталью Захаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;
Павла Куприенко - гражданского, захваченного на территории Беларуси;
Людмилу Гончаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;
Екатерину Брюханову – гражданскую, захваченную на территории Беларуси.
Зеленский отреагировал на освобождение из российского плена 10 украинцев
Также из российского плена освободили 5 гражданских лиц, захваченных на территории Беларуси и лишенных свободы — Николая Швеца, Наталью Захаренко, Павла Куприенко, Людмилу Гончаренко и Екатерину Брюханову.
Владимир Зеленский подытожил, что Украина обязательно уволит всех лиц, находящихся в плену РФ.
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