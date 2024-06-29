Как Россия делает геноцид украинского народа на примере захвата гражданских украинцев

Этой ночью завершилась операция и завершился 53-й обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии. В рамках этого обмена вернулось 100 украинцев, как военных, так и гражданских – 90 военных и 10 гражданских, – отметил Юсов. Поделиться

По его словам, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины по результатам работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными, из российского плена вернули 3 тыс. 310 украинских мужчин и женщин, среди которых как гражданские, так и военные.

Сам факт того, что мы сегодня говорим о возвращении гражданских пленников, гражданских заложников, гражданских пленных из российской неволи является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной войной, того, что враг совершает военные преступления и игнорирует международное гуманитарное право , – отмечает представитель ГУР. Поделиться

Он подчеркнул, что возвращенные украинцы вообще не должны оказаться в российском плену, а их права не должны ограничиваться.

Вина этих людей в том, что они не покорились российской оккупации, - отметил Юсов. Поделиться

Как в России издеваются и унижают гражданских украинцев

В качестве примера он упомянул о двух священниках греко-католической церкви – Богдане Гелете и Иване Левицком, которых арестовали русские и держали в чрезвычайно тяжелых условиях, оказывая на них большое давление.

Собственно арестованы во время молитвы, за молитву и за то, что представляли украинскую церковь. Господин Нариман, конечно, за то, что не отказался от своей крымскотатарской и украинской идентичности. Как культурной, так и гражданской. Другие примеры – Елена Пех – сотрудница музея, преподавательница и учительница. И собственно, обо всех можно так говорить: это люди, которые не должны оказаться ни в одном российском плену, - подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что сам факт пребывания тысяч гражданских украинцев в российской неволе является вопиющим и масштабным военным преступлением со стороны страны-агрессорки.

Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, представитель ГУР отметил, что ситуации, места и условия содержания разные.

Но во многих случаях гражданские украинцы содержатся в не предназначенных для этого местах, за пределами даже так называемой правовой системы России.