По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, захват оккупационной армией РФ гражданских украинцев является признаком геноцидной политики страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Российская агрессия против Украины признана геноцидной, с нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями.
- Случаи удержания гражданских украинцев в российском плену свидетельствуют об издевательствах и унижениях, являющихся серьезными военными преступлениями.
- Доказано, что гражданские украинцы содержатся в тяжелых условиях, вне рамок законности, что вызывает широкий итоговый вывод о геноциде нации.
- Возвращение гражданских украинцев из российского плена – явное свидетельство преступной деятельности России, что требует международного вмешательства.
- Указаны конкретные случаи удержания гражданских лиц в российском плену, подчеркнуты нарушения и преступления со стороны страны-агрессора.
Как Россия делает геноцид украинского народа на примере захвата гражданских украинцев
По его словам, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины по результатам работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными, из российского плена вернули 3 тыс. 310 украинских мужчин и женщин, среди которых как гражданские, так и военные.
Он подчеркнул, что возвращенные украинцы вообще не должны оказаться в российском плену, а их права не должны ограничиваться.
Как в России издеваются и унижают гражданских украинцев
В качестве примера он упомянул о двух священниках греко-католической церкви – Богдане Гелете и Иване Левицком, которых арестовали русские и держали в чрезвычайно тяжелых условиях, оказывая на них большое давление.
Юсов добавил, что сам факт пребывания тысяч гражданских украинцев в российской неволе является вопиющим и масштабным военным преступлением со стороны страны-агрессорки.
Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, представитель ГУР отметил, что ситуации, места и условия содержания разные.
Но во многих случаях гражданские украинцы содержатся в не предназначенных для этого местах, за пределами даже так называемой правовой системы России.
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