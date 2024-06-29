Зеленский отметил роль Ватикана в освобождении из российского плена священников УГКЦ

Благодаря усилиям нашей команды и посредничеству Ватикана, за которое я особенно благодарен, очень благодарим, удалось вернуть их на свободу. Мы верили, что это получится. Мы работали ради этого. И так же мы с вами должны не сдаваться и бороться за то, чтобы вернуть домой всех, всех наших людей, еще до сих пор в российском плену, всех украинских детей, которые были похищены на оккупированной территории и депортированы силой в Россию.