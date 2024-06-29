Зеленский отметил роль Ватикана в освобождении из российского плена священников УГКЦ

Из российского плена 28 июня освободили двух украинских священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил признательность Ватикану за помощь в освобождении украинских священников из плена.
- Освобождение священников УГКЦ является важным шагом в защите прав человека и возвращении соотечественников на родину.
- В рамках операции освобождения из российского плена вернулись не только священники, но и политические пленники, и гражданские лица.
- Украинские священники Богдан Гелета и Иван Левицкий были задержаны оккупантами в 2022 году в Бердянске.
- Освобожденные украинцы, среди которых также были представители духовенства и гражданские лица, вернулись в Киев, где их встречали родные и представители власти.
Ватикан был посредником при освобождении из плена украинских священников — Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Национальном молитвенном завтраке.
Президент отметил, что два священника несли службу в приходе Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в Бердянске Запорожской области. 16 ноября 2022 года оккупанты схватили их и с тех пор удерживали в плену.
Зеленский сказал, что освободить священнослужителей удалось благодаря помощи Ватикана.
Из плена РФ вернули заместителя главы Меджлиса Джеляла и священников УГКЦ
Десять украинцев, освобожденных из российского плена 28 июня, вернулись в Киев.
Уволенных украинцев, прибывших в Киев, встречать родные, представители власти и духовенства.
Улыбки, объятия и слезы на глазах! Наконец-то дома! — сообщили в ГУР МО Украины.
Из российского плена 28 июня в пределах 53-го обмена вернули:
Наримана Джеляла — заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, был в плену с 2021 года;
Валерия Матюшенко — политического пленника, в плену был с 2017 года;
Елену Пех — искусствоведа и научную сотрудницу Горловского художественного музея, в плену была с 2018 года;
Богдана Гелету — священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали его в 2022 году;
Ивана Левицкого — священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали его в 2022 году;
Николая Швеца — гражданского, захваченного на территории Беларуси;
Наталью Захаренко — гражданскую, захваченную на территории Беларуси;
Павла Куприенко — гражданского, захваченного на территории Беларуси;
Людмилу Гончаренко — гражданскую, захваченную на территории Беларуси;
Екатерину Брюханову — гражданскую, захваченную на территории Беларуси.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-