Зеленский отметил роль Ватикана в освобождении из российского плена священников УГКЦ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отметил роль Ватикана в освобождении из российского плена священников УГКЦ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Из российского плена 28 июня освободили двух украинских священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил признательность Ватикану за помощь в освобождении украинских священников из плена.
  • Освобождение священников УГКЦ является важным шагом в защите прав человека и возвращении соотечественников на родину.
  • В рамках операции освобождения из российского плена вернулись не только священники, но и политические пленники, и гражданские лица.
  • Украинские священники Богдан Гелета и Иван Левицкий были задержаны оккупантами в 2022 году в Бердянске.
  • Освобожденные украинцы, среди которых также были представители духовенства и гражданские лица, вернулись в Киев, где их встречали родные и представители власти.

Ватикан был посредником при освобождении из плена украинских священников — Зеленский

На днях мы смогли выполнить задачу, которая казалась многим почти невыполнимой. Мы вернули из русского плена и 90 наших воинов, и десять гражданских людей. И среди них христианских священников Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Они сейчас находятся здесь с нами. Я бы очень хотел, чтобы мы приветствовали их все.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Национальном молитвенном завтраке.

Президент отметил, что два священника несли службу в приходе Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в Бердянске Запорожской области. 16 ноября 2022 года оккупанты схватили их и с тех пор удерживали в плену.

Зеленский сказал, что освободить священнослужителей удалось благодаря помощи Ватикана.

Благодаря усилиям нашей команды и посредничеству Ватикана, за которое я особенно благодарен, очень благодарим, удалось вернуть их на свободу. Мы верили, что это получится. Мы работали ради этого. И так же мы с вами должны не сдаваться и бороться за то, чтобы вернуть домой всех, всех наших людей, еще до сих пор в российском плену, всех украинских детей, которые были похищены на оккупированной территории и депортированы силой в Россию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Из плена РФ вернули заместителя главы Меджлиса Джеляла и священников УГКЦ

Десять украинцев, освобожденных из российского плена 28 июня, вернулись в Киев.

Уволенных украинцев, прибывших в Киев, встречать родные, представители власти и духовенства.

Улыбки, объятия и слезы на глазах! Наконец-то дома! — сообщили в ГУР МО Украины.

Из российского плена 28 июня в пределах 53-го обмена вернули:

  • Наримана Джеляла — заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, был в плену с 2021 года;

  • Валерия Матюшенко — политического пленника, в плену был с 2017 года;

  • Елену Пех — искусствоведа и научную сотрудницу Горловского художественного музея, в плену была с 2018 года;

  • Богдана Гелету — священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали его в 2022 году;

  • Ивана Левицкого — священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали его в 2022 году;

  • Николая Швеца — гражданского, захваченного на территории Беларуси;

  • Наталью Захаренко — гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

  • Павла Куприенко — гражданского, захваченного на территории Беларуси;

  • Людмилу Гончаренко — гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

  • Екатерину Брюханову — гражданскую, захваченную на территории Беларуси.

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