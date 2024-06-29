Зеленський відзначив роль Ватикану у звільненні з російського полону священників УГКЦ

З російського полону 28 червня звільнили двох українських священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
Головні тези:
- Ватикан домоміг визволити двох українських священників УГКЦ з російського полону.
- Президент Зеленський підкреслив важливість співпраці та зусиль команди для повернення співвітчизників до України.
- З російського полону звільнили 10 українців, серед яких були священники УГКЦ, політичні бранці та цивільні особи.
- Повернення полонених з країни-агресорки є важливим етапом у захисті прав людини та підтримці українських громадян.
Ватикан був посередником при звільненні з полону українських священників — Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Національному молитовному сніданку.
Президент зазначив, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.
Зеленський сказав, що звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.
З полону РФ повернули заступника голови Меджлісу Джеляла та священників УГКЦ
Десятеро українців, яких звільнили з російського полону 28 червня, повернулися у Київ.
Звільнених українців, які прибули до Києва, зустрічати рідні, представники влади та духовенства.
Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома! — повідомили у ГУР МО України.
З російського полону 28 червня в межах 53-го обміну повернули:
Нарімана Джеляла — заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, був у полоні з 2021 року;
Валерія Матюшенко — політичного бранця, в полоні був з 2017 року;
Олену Пєх — мистецтвознавицю та наукову співробітницю Горлівського художнього музею, у полоні була з 2018 року;
Богдана Гелета — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;
Івана Левицького — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;
Миколу Швеця — цивільного, захопленого на території Білорусі;
Наталію Захаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;
Павла Купрієнка — цивільного, захопленого на території Білорусі;
Людмилу Гончаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі;
Катерину Брюханову — цивільну, захоплену на території Білорусі.
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