Зеленський відзначив роль Ватикану у звільненні з російського полону священників УГКЦ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відзначив роль Ватикану у звільненні з російського полону священників УГКЦ

Володимир Зеленський
Зеленський

З російського полону 28 червня звільнили двох українських священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.

Головні тези:

  • Ватикан домоміг визволити двох українських священників УГКЦ з російського полону.
  • Президент Зеленський підкреслив важливість співпраці та зусиль команди для повернення співвітчизників до України.
  • З російського полону звільнили 10 українців, серед яких були священники УГКЦ, політичні бранці та цивільні особи.
  • Повернення полонених з країни-агресорки є важливим етапом у захисті прав людини та підтримці українських громадян.

Ватикан був посередником при звільненні з полону українських священників — Зеленський

Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників — Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами. Я б дуже хотів, щоб ми привітали їх усі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Національному молитовному сніданку.

Президент зазначив, що двоє священників несли службу у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Бердянську Запорізької області. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в полоні.

Зеленський сказав, що звільнити священнослужителів вдалося завдяки допомозі Ватикану.

Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

З полону РФ повернули заступника голови Меджлісу Джеляла та священників УГКЦ

Десятеро українців, яких звільнили з російського полону 28 червня, повернулися у Київ.

Звільнених українців, які прибули до Києва, зустрічати рідні, представники влади та духовенства. 

Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома! — повідомили у ГУР МО України.

З російського полону 28 червня в межах 53-го обміну повернули:

  • Нарімана Джеляла — заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, був у полоні з 2021 року; 

  • Валерія Матюшенко — політичного бранця, в полоні був з 2017 року; 

  • Олену Пєх — мистецтвознавицю та наукову співробітницю Горлівського художнього музею, у полоні була з 2018 року; 

  • Богдана Гелета — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року; 

  • Івана Левицького — священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року; 

  • Миколу Швеця — цивільного, захопленого на території Білорусі; 

  • Наталію Захаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі; 

  • Павла Купрієнка — цивільного, захопленого на території Білорусі;

  • Людмилу Гончаренко — цивільну, захоплену на території Білорусі; 

  • Катерину Брюханову — цивільну, захоплену на території Білорусі.

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