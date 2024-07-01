Найпотужніша кібератака в історії. Російських провайдерів не можуть «підняти» після роботи ГУР

Надавачі телекомунікаційних послуг у Росії вже другий місяць поспіль не можуть оговтатися після потужних кібератак ГУР. Про це повідомляють джерела Online.UA у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

ГУР поставило “під питання” роботу російських провайдерів

Масштабна кібератака, здійснена фахівцями ГУР наприкінці травня, залишила без звʼязку щонайменше 250 тис абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Переважна більшість з них знаходяться в окупованому Криму. У Росії цю DDos-атаку називають найпотужнішою з тих, які відбувалися.

За словами гендиректора одного з російських операторів звʼязку Івана Зими, на відновлення звʼязку, хоча б мінімального, провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин.

Фактично значна кількість абонентів залишалися без Інтернету понад дві доби. Атака зачепила і мережі абонентів, і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.

ГУР здійснило кібератаку на російських провайдерів на окупованій Херсонщині

Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Через традиційні випадки російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію.

20% абонентів взагалі відмовилися від модернізації мережевого обладнання на випадок майбутніх кібератак. Поширити

Водночас провайдери залучили сотні додаткових технічних спеціалістів для обробки численних звернень невдоволених клієнтів.

Телеком-оператор «Міранда-медіа» постраждав найбільше, його абоненти не мали доступу до звʼязку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Користувачі «Міранди-медіа» («Міртелеком» на окупованих територіях) не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Також значного ураження зазнали мережі російського провайдера «Фарлайн» на території Криму.

Подібні атаки продовжилися і в червні. Під ударом були «Міранда-медіа», сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи. Це призвело до припинення роботи касових апаратів у Криму, затримки багатьох авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту. Поширити

ГУР та українські кіберактивісти провели успішні атаки на компанії РФ

Протягом тижня кіберактивісти разом з ГУР провели серію успішних кібератак на російські компанії, які підтримують військову агресію проти України.

За минулий тиждень було здійснено такі операції:

Знищено понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft", розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії. Повністю стерто дані на 8 серверах компанії "Orient Systems", яка розробляє та постачає обладнання для навігації. Ця компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема безпілотних літальних апаратів. Знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді — "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам цих провайдерів було надіслано листи з нагадуванням про неминучість відповідальності за війну проти України.

Метою цих кібератак було не лише знищення важливих даних та обладнання, але й паралізація роботи компаній, завдання їм фінансових збитків та створення психологічного тиску на території Росії.

Зокрема, масовану DDos-атаку здійснили на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа».