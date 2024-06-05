ГУР та хакери розпочали масовану DDoS-атаку на державні установи РФ та великі компанії — джерело

Українські хакери в координації з ГУР проводять масовану DDoS-атаку на державні установи РФ та великі російські компанії, які спонсорують кремлівську агресію. Це повідомляє online.ua з посиланням на власні джерела у ГУР МОУ.

Нова масштабна кібератака ГУР та хакерів на Росію — перші подробиці

Станом на 11:00 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг, а також до послуг низки міністерств: Міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Окрім того, вдалося заблокувати сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ.

Оприлюднено повідомлення від федеральної митної служби, де вказано що "у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений".

Недоступними наразі також є послуги деяких банківських установ, зокрема, "Сбербанка" та "Альфабанка".

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