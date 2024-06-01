Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило портал “Війна і санкції”, який є єдиним у світі, що містить у публічному доступі всю інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу.

ГУР оприлюднило дані про викрадачів українських дітей до РФ

Портал є цифровою зброєю, яка викриває те, що РФ та її поплічники намагаються приховати, наголосили у пресслужбі ГУР Міноборони.

Повідомляється, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних до викрадення українських дітей.

Крім того, там вже є дані про сотні людей, причетних до цього акту культурного геноциду проти України. У пресслужбі ГУР пообіцяли, що перелік буде регулярно доповнюватися.

Також на порталі є інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого, — заявили у пресслужбі ГУР Міноборони. Поширити

Воїни-розвідники ГУР звернулися до викрадених Росією дітей

Головне управління розвідки до Міжнародного дня захисту дітей звернулося до українських діток, яких викрала Росія.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, воїни долають вогонь і воду, пройдуть усі випробування, аби промовити викраденим в РФ українським дітям “Вітаємо вдома“.

Знаємо ― важко, але хай любов до України, до своєї землі, рідних і друзів робить вас сильнішими. Україна бореться за вас. Ми боремось за вас. Щодня і щогодини. Знайте — ви ніколи не залишитесь на самоті — йдеться у дописі. Поширити

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.