Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило портал “Війна і санкції”, який є єдиним у світі, що містить у публічному доступі всю інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу.
ГУР оприлюднило дані про викрадачів українських дітей до РФ
Портал є цифровою зброєю, яка викриває те, що РФ та її поплічники намагаються приховати, наголосили у пресслужбі ГУР Міноборони.
Повідомляється, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних до викрадення українських дітей.
Крім того, там вже є дані про сотні людей, причетних до цього акту культурного геноциду проти України. У пресслужбі ГУР пообіцяли, що перелік буде регулярно доповнюватися.
Також на порталі є інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.
Воїни-розвідники ГУР звернулися до викрадених Росією дітей
Головне управління розвідки до Міжнародного дня захисту дітей звернулося до українських діток, яких викрала Росія.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки, воїни долають вогонь і воду, пройдуть усі випробування, аби промовити викраденим в РФ українським дітям “Вітаємо вдома“.
Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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