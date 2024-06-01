Война и санкции. ГУР запустило портал о спонсорах и соучастниках российской агрессии
Категория
Украина
Дата публикации

Война и санкции. ГУР запустило портал о спонсорах и соучастниках российской агрессии

ГУР
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Источник:  Главное управление разведки

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило портал "Война и санкции", единственный в мире, содержащий в публичном доступе всю информацию о спонсоров и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира.

ГУР обнародовало данные о похитителях украинских детей в РФ

Портал является цифровым оружием, разоблачающим то, что РФ и его приспешники пытаются скрыть, подчеркнули в пресс-службе ГУР Минобороны.

Сообщается, что по случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к похищению украинских детей.

Кроме того, там уже есть данные о сотнях людей, причастных к этому акту культурного геноцида против Украины. В пресс-службе ГУР пообещали, что перечень будет регулярно дополняться.

Также на портале есть информация о около 3 тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, перевозящие оружие, ворованную украинскую продукцию и причастные к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), на станки с ЧПУ и многое другое, — заявили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Воины-разведчики ГУР обратились к похищенным Россией детям

Главное управление разведки к Международному дню защиты детей обратилось к украинским деткам, похищенным Россией.

Как сообщили в Главном управлении разведки, воины одолевают огонь и воду, пройдут все испытания, чтобы произнести похищенным в РФ украинским детям "Поздравляем дома".

Знаем – тяжело, но пусть любовь к Украине, к своей земле, родным и друзьям делает вас сильнее. Украина борется за вас. Мы боремся за вас. Каждый день и каждый час. Знайте – вы никогда не останетесь в одиночестве – говорится в сообщении.

Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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