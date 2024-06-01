Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило портал "Война и санкции", единственный в мире, содержащий в публичном доступе всю информацию о спонсоров и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира.
ГУР обнародовало данные о похитителях украинских детей в РФ
Портал является цифровым оружием, разоблачающим то, что РФ и его приспешники пытаются скрыть, подчеркнули в пресс-службе ГУР Минобороны.
Сообщается, что по случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к похищению украинских детей.
Кроме того, там уже есть данные о сотнях людей, причастных к этому акту культурного геноцида против Украины. В пресс-службе ГУР пообещали, что перечень будет регулярно дополняться.
Также на портале есть информация о около 3 тысячах иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.
Воины-разведчики ГУР обратились к похищенным Россией детям
Главное управление разведки к Международному дню защиты детей обратилось к украинским деткам, похищенным Россией.
Как сообщили в Главном управлении разведки, воины одолевают огонь и воду, пройдут все испытания, чтобы произнести похищенным в РФ украинским детям "Поздравляем дома".
Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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