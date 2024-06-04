Міжнародне мілітарне видання Irregular Warfare Initiative дослідило активність ГУР МО України та його очільника Кирила Буданова у сфері публічних комунікацій.
Головні тези:
- Українська розвідка демонструє новаторський підхід до публічної комунікації та активного залучення громадськості через соціальні мережі.
- Західні аналітики вважають, що тотальна закритість розвідних служб може бути недоліком у сучасних умовах, сприятливих для публічного спілкування.
- Головне управління розвідки України під керівництвом Кирила Буданова встановлює нові стандарти контрольованої публічності та активної участі громадськості в розвідці.
- Інноваційною ініціативою ГУР є розворот «Головного розвідувального бота» для збору розвідданих через соціальні мережі.
- Діяльність української розвідки в соціальних мережах дозволяє демонструвати досягнення та ефективність дій у боротьбі проти противника.
Публічна комунікація ГУР відповідає умовам сучасної війни
У матеріалі проведено аналіз того, які інструменти використовує ГУР МО та якого ефекту досягає. Адже тема того, чи мають розвідувальні структури бути публічними та відкритими у співпраці з суспільством, часто породжує дискусії.
Публічна комунікація ГУР МО України — має свої задачі і відповідає умовам сучасної війни. Питання часу, коли західні розвідки візьмуть ці прийоми собі на озброєння.
Водночас аналітики Irregular Warfare Initiative приходять до висновку, що якраз тотальна закритість спецслужб в умовах сучасного світу скоріше стало недоліком, ніж перевагою. Українська розвідка в цьому контексті є новатором.
Серед аргументів західні аналітики наводять:
можливість залучення фінансової підтримки для спецпідрозділів розвідки,
гуманітарні місії, збільшення рекрутингових можливостей
використання публічного контенту для деморалізації противника.
Українська розвідка “вийшла з тіні” і це працює
Завдяки формуванню позитивного публічного образу Головне управління розвідки України налагодило збір реальних розвідданих через соціальні медіа.
«ГУР помітно відрізняється від традиційних розвідувальних практик. Українська розвідка не тільки вийшла з тіні, але й прийняла прозорість завдяки активній участі в соціальних мережах. Під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова, який користується майже культовим статусом серед українців, ГУР вміло використовує свою публічну присутність», — сказано в матеріалі.
Автори Irregular Warfare Initiative вважають, що взятий ГУР МО України курс на контрольовану публічність в цілому виявилась правильним рішенням в умовах сучасної війни і заслугою нинішнього керівника спецслужби Кирила Буданова.
Зазначимо, що Irregular Warfare Initiative — міжнародне мілітарне видання, засноване в 2020 році в США чинними військовими. Спеціалізується ресурс на дослідженні безпекових викликів та вивченні практик irregular warfare (іррегулярних воєн).
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