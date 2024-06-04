Публічна комунікація ГУР відповідає умовам сучасної війни

У матеріалі проведено аналіз того, які інструменти використовує ГУР МО та якого ефекту досягає. Адже тема того, чи мають розвідувальні структури бути публічними та відкритими у співпраці з суспільством, часто породжує дискусії.

Публічна комунікація ГУР МО України — має свої задачі і відповідає умовам сучасної війни. Питання часу, коли західні розвідки візьмуть ці прийоми собі на озброєння.

Водночас аналітики Irregular Warfare Initiative приходять до висновку, що якраз тотальна закритість спецслужб в умовах сучасного світу скоріше стало недоліком, ніж перевагою. Українська розвідка в цьому контексті є новатором.

Серед аргументів західні аналітики наводять:

можливість залучення фінансової підтримки для спецпідрозділів розвідки,

гуманітарні місії, збільшення рекрутингових можливостей

використання публічного контенту для деморалізації противника.

Значна частина контенту української розвідки у соціальних мережах висвітлює роботу різних підрозділів спецназу, що діють під командуванням ГУР. Ці підрозділи привернули увагу своїми досягненнями, такими як знищення «Group 13» російських військово-морських кораблів у Чорному морі. Погіршуючи ситуацію для росіян, атаки на ці кораблі були не тільки зняті на відео та згодом опубліковані, але ГУР також зумів підтвердити свій успіх, перехопивши та публічно поширивши повідомлення персоналу російського флоту, які обговорювали затоплення цих кораблів. ГУР без вагань опублікував ці конфіденційні перехоплення і, таким чином, кинув виклик традиційним поглядам на те, що розвідувальні служби повинні надавати пріоритет захисту своїх колекційних активів, — Irregular Warfare Initiative. Поширити

Українська розвідка “вийшла з тіні” і це працює

Завдяки формуванню позитивного публічного образу Головне управління розвідки України налагодило збір реальних розвідданих через соціальні медіа.

«ГУР помітно відрізняється від традиційних розвідувальних практик. Українська розвідка не тільки вийшла з тіні, але й прийняла прозорість завдяки активній участі в соціальних мережах. Під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова, який користується майже культовим статусом серед українців, ГУР вміло використовує свою публічну присутність», — сказано в матеріалі.

Автори Irregular Warfare Initiative вважають, що взятий ГУР МО України курс на контрольовану публічність в цілому виявилась правильним рішенням в умовах сучасної війни і заслугою нинішнього керівника спецслужби Кирила Буданова.

«Інноваційним аспектом стратегії залучення до взаємодії з ГУР через соціальні медіа є розгортання «Головного розвідувального бота», розробленого для того, щоб посилити пильність українського населення для збору розвідданих. Ця ініціатива перетворює звичайних громадян на активних учасників, надаючи їм можливість безпосередньо надавати корисну розвідувальну інформацію» — вважають аналітики. Поширити

Зазначимо, що Irregular Warfare Initiative — міжнародне мілітарне видання, засноване в 2020 році в США чинними військовими. Спеціалізується ресурс на дослідженні безпекових викликів та вивченні практик irregular warfare (іррегулярних воєн).