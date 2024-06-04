Публичная коммуникация ГУР отвечает условиям современной войны

В материале проведён анализ того, какие инструменты использует ГУР МО и какого эффекта достигает. Тема того, должны ли разведывательные структуры быть публичными и открытыми в сотрудничестве с обществом, часто порождает дискуссии.

Публичная коммуникация ГУР МО Украины имеет свои задачи и отвечает условиям современной войны. Вопрос времени, когда западные разведки примут эти приемы себе на вооружение.

В то же время аналитики Irregular Warfare Initiative пришли к выводу, что как раз тотальная закрытость спецслужб в условиях современного мира скорее стала недостатком, чем преимуществом. Украинская разведка в этом контексте является новатором.

Среди аргументов западные аналитики приводят:

возможность привлечения финансовой поддержки для спецподразделений разведки;

гуманитарные миссии, увеличение рекрутинговых возможностей;

использование публичного контента для деморализации противника.

Значительная часть контента украинской разведки в социальных сетях освещает работу разных подразделений спецназа, действующих под командованием ГУР. Эти подразделения привлекли внимание своими достижениями, такими как уничтожение Group 13 российских военно-морских кораблей в Черном море. Усугубляя ситуацию для россиян, атаки на эти корабли были не только сняты на видео и впоследствии опубликованы, но и ГУР сумело подтвердить свой успех, перехватив и публично распространив сообщения персонала российского флота, которые обсуждали затопление этих кораблей. ГУР без колебаний опубликовало эти конфиденциальные перехваты и таким образом бросило вызов традиционным взглядам на то, что разведывательные службы должны предоставлять приоритет защите своих коллекционных активов, — Irregular Warfare Initiative. Поделиться

Украинская разведка "вышла из тени" и это работает

Благодаря формированию позитивного публичного образа Главное управление разведки Украины наладило сбор реальных разведданных через социальные медиа.

«ГУР заметно отличается от традиционных разведывательных практик. Украинская разведка не только вышла из тени, но и приняла прозрачность благодаря активному участию в социальных сетях. Под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, пользующегося почти культовым статусом среди украинцев, ГУР умело использует свое публичное присутствие», — сказано в материале.

Авторы Irregular Warfare Initiative считают, что взятый ГУР МО Украины курс на контролируемую публичность в целом оказалась правильным решением в условиях современной войны и заслугой нынешнего руководителя спецслужбы Кирилла Буданова.

Инновационным аспектом стратегии привлечения к взаимодействию с ГУР через социальные медиа является развертывание «Главного разведывательного бота», разработанного для того, чтобы усилить бдительность украинского населения для сбора разведданных. Эта инициатива превращает обычных граждан в активных участников, предоставляя им возможность непосредственно предоставлять полезную разведывательную информацию, — считают аналитики. Поделиться

Irregular Warfare Initiative — международное милитарное издание, основанное в 2020 году в США действующими военными. Ресурс специализируется на исследовании вызовов безопасности и изучении практик irregular warfare (иррегулярных войн).