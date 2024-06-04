Международное милитарное издание Irregular Warfare Initiative исследовало активность ГУР МО Украины и его руководителя Кирилла Буданова в сфере публичных коммуникаций.
Главные тезисы
- Западные разведки готовятся принять опыт ГУР Украины в сфере публичных коммуникаций.
- ГУР предлагает новые стандарты публичности и участия общественности в разведке.
- Использование социальных сетей украинской разведкой для демонстрации своих достижений и эффективности действий.
- Аналитики признают, что тотальная закрытость разведывательных служб может быть недостатком в современных условиях.
- Инициативы ГУР, включая развертывание “Главного разведывательного бота”, показывают успешное привлечение общественности к сбору разведданных.
Публичная коммуникация ГУР отвечает условиям современной войны
В материале проведён анализ того, какие инструменты использует ГУР МО и какого эффекта достигает. Тема того, должны ли разведывательные структуры быть публичными и открытыми в сотрудничестве с обществом, часто порождает дискуссии.
Публичная коммуникация ГУР МО Украины имеет свои задачи и отвечает условиям современной войны. Вопрос времени, когда западные разведки примут эти приемы себе на вооружение.
В то же время аналитики Irregular Warfare Initiative пришли к выводу, что как раз тотальная закрытость спецслужб в условиях современного мира скорее стала недостатком, чем преимуществом. Украинская разведка в этом контексте является новатором.
Среди аргументов западные аналитики приводят:
возможность привлечения финансовой поддержки для спецподразделений разведки;
гуманитарные миссии, увеличение рекрутинговых возможностей;
использование публичного контента для деморализации противника.
Украинская разведка "вышла из тени" и это работает
Благодаря формированию позитивного публичного образа Главное управление разведки Украины наладило сбор реальных разведданных через социальные медиа.
«ГУР заметно отличается от традиционных разведывательных практик. Украинская разведка не только вышла из тени, но и приняла прозрачность благодаря активному участию в социальных сетях. Под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, пользующегося почти культовым статусом среди украинцев, ГУР умело использует свое публичное присутствие», — сказано в материале.
Авторы Irregular Warfare Initiative считают, что взятый ГУР МО Украины курс на контролируемую публичность в целом оказалась правильным решением в условиях современной войны и заслугой нынешнего руководителя спецслужбы Кирилла Буданова.
Irregular Warfare Initiative — международное милитарное издание, основанное в 2020 году в США действующими военными. Ресурс специализируется на исследовании вызовов безопасности и изучении практик irregular warfare (иррегулярных войн).
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