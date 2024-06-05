ГУР и хакеры начали массированную DDoS-атаку на государственные учреждения РФ и крупные компании — источник
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР и хакеры начали массированную DDoS-атаку на государственные учреждения РФ и крупные компании — источник

хакеры
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Источник:  online.ua

Украинские хакеры в координации с ГУР проводят массированную DDoS-атаку на государственные учреждения РФ и крупные российские компании, которые являются спонсорами кремлевской агрессией. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на собственные источники в ГУР МОУ.

Главные тезисы

  • Целями масштабной кибератаки стали разные министерства и службы России, такие как Министерство обороны, финансов и другие.
  • ГУР и хакеры ограничили доступ к государственным и банковским сервисам, мобильной связи и другой инфраструктуре.
  • Федеральная таможенная служба РФ уже подтвердила усложнение информационного обмена из-за DDoS-атаки на операторов связи.
  • Следующие шаги и реакции властных структур на кибератаку являются объектом большого интереса и споров в сети.

Новая масштабная кибератака ГУР и хакеров на РФ — первые подробности

По состоянию на 11:00 5 июня исчез доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услуг ряда министерств: Министерства обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, удалось заблокировать сайт и услуги федеральной налоговой службы РФ.

Обнародовано сообщение от федеральной таможенной службы, где указано, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Недоступны также услуги некоторых банковских учреждений, в частности, "Сбербанка" и "Альфабанка".

ГУР не прекращает кибервойну против РФ

7 мая официально стало известно, что киберспециалисты украинской разведки смогли вывести из строя российские онлайн-сервисы компании 1С.

Что важно понимать, именно она специализируется на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Более того, указано, что кроме онлайн-ресурсов 1С украинские хакеры смогли вывести из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.

В ГУР обращают внимание на то, что 1С – российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

Уже больше года она находится под санкциями Украины, однако не прекращает свою преступную деятельность.

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