ГУР и хакеры начали массированную DDoS-атаку на государственные учреждения РФ и крупные компании — источник

Украинские хакеры в координации с ГУР проводят массированную DDoS-атаку на государственные учреждения РФ и крупные российские компании, которые являются спонсорами кремлевской агрессией. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на собственные источники в ГУР МОУ.

Новая масштабная кибератака ГУР и хакеров на РФ — первые подробности

По состоянию на 11:00 5 июня исчез доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услуг ряда министерств: Министерства обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, удалось заблокировать сайт и услуги федеральной налоговой службы РФ.

Обнародовано сообщение от федеральной таможенной службы, где указано, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Недоступны также услуги некоторых банковских учреждений, в частности, "Сбербанка" и "Альфабанка".

ГУР не прекращает кибервойну против РФ

7 мая официально стало известно, что киберспециалисты украинской разведки смогли вывести из строя российские онлайн-сервисы компании 1С.

Что важно понимать, именно она специализируется на поддержке и разработке компьютерных программ для ведения деловых баз данных.

Более того, указано, что кроме онлайн-ресурсов 1С украинские хакеры смогли вывести из строя ресурсы корпоративного облачного провайдера Cloud4y и сервер удаленной работы 1С — Scloud.

В ГУР обращают внимание на то, что 1С – российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

Уже больше года она находится под санкциями Украины, однако не прекращает свою преступную деятельность.