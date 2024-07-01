Самая мощная кибератака в истории. Российских провайдеров не могут «поднять» после работы ГУР

Компании, которые предоставляют телекоммуникационные услуги в России, второй месяц подряд не могут оправиться после мощных кибератак ГУР. Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

ГУР поставило "под вопрос" работу российских провайдеров

Масштабная кибератака, осуществленная специалистами ГУР в конце мая, оставила без связи по меньшей мере 250 тыс. абонентов на временно оккупированных территориях Украины. Большинство из них находятся в оккупированном Крыму. В России эту DDos-атаку называют самой мощной из происходивших.

По словам гендиректора одного из российских операторов связи Ивана Зимы, на восстановление связи, хотя бы минимальной, провайдерам понадобилось не менее 16 часов.

Фактически значительное количество абонентов оставалось без Интернета более двух суток. Атака коснулась и сетей абонентов, и сетей операторов, пользовавшихся пораженной инфраструктурой.

ГУР осуществило кибератаку на российских провайдеров в оккупированной Херсонской области

Как отмечают сами представители провайдеров, во время восстановления связи они испытывали трудности в коммуникации с абонентами. Из-за традиционных случаев российского мошенничества абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию.

20% абонентов вообще отказались от модернизации сетевого оборудования в случае будущих кибератак. Поделиться

В то же время, провайдеры привлекли сотни дополнительных технических специалистов для обработки многочисленных обращений недовольных клиентов.

Телеком-оператор «Миранда-медиа» пострадал больше, его абоненты не имели доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

Пользователи «Миранды-медиа» («Миртелеком» на оккупированных территориях) не могли воспользоваться доступом в Крым, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Также значительное поражение получили сети российского провайдера «Фарлайн» на территории Крыма.

Подобные атаки продолжились и в июне. Под ударом были Миранда-медиа, серверы пропагандистских СМИ, серверы местных органов оккупационных властей, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы. Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в Крыму, задержке многих авиарейсов, возникновению значительных пробок на Крымском мосту. Поделиться

ГУР и украинские киберактивисты провели успешные атаки на компании РФ

В течение недели киберактивисты вместе с ГУР провели серию успешных кибератак на российские компании, поддерживающие военную агрессию против Украины.

За прошедшую неделю были совершены следующие операции:

Уничтожено более 100 терабайт данных компании OrbitSoft, разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии. Полностью стерты данные на 8 серверах компании Orient Systems, которая разрабатывает и поставляет оборудование для навигации. Эта компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде — "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам этих провайдеров были отправлены письма с напоминанием о неизбежности ответственности за войну против Украины.

Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России.

В частности, массированную DDos-атаку совершили на сайт пропагандистского «Керчь FM» и серверы оператора мобильной связи «Миранда-медиа».