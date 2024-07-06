"Привиди" ГУР завдали ударів по розвідувальних комплексах РФ — відео

Українські розвідники знищили та пошкодили кілька російських комплексів спостереження та розвідки.

ГУР вдарило по комплексах спостереження та розвідки армії РФ

Оператори підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Ghost завдали по цілях російських окупантів серію успішних FPV-ударів. Про це повідомляє ГУР.

На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів, — мовиться в повідомленні. Поширити

В результаті цієї атаки були знищені або пошкоджені кілька російських комплексів спостереження та розвідки:

Муром-П,

система РЕБ Стриж,

ретранслятор зв’язку,

електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

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За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова підпал російського ракетоносія "Серпухов" не стане останньою операцією ГУР.

Андрій Юсов зазначив, що операція почалася з 2023 року, коли громадянин Росії, військовослужбовець українського походження, виступив проти війни, хотів демобілізуватися і розірвати контракт.

Його не пустили. Тоді він вийшов на Україну, на українські спецслужби, ГУР, Легіон "Свобода Росії", бойовий підрозділ, і вже державний проект "Хочу жить". І була спільно відпрацьована операція, в рамках якої понад рік отримувалася цінна інформація. А потім, так, відбувся підпал носія крилатих ракет, зокрема "Калібр". І разом з цінною документацією боєць з позивним "Гога" був евакуйований до України, — розповів представник розвідки. Поширити

Тепер "Гога" є рекрутом Легіон "Свобода Росії" і продовжує боротися з режимом Путіна в рамках складової Сил безпеки і оборони України.