ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля “бавовна” расцвел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщают источники оnline.ua в ГУР.

Бавовна в России 9 июля. Что известно о совместной операции ГУР и СБУ

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК Панцирь и серии сильных взрывов.

Однако позже эту информацию удалили.

По словам украинских разведчиков, это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство в случае поражения важных военных объектов.

ГУР вместе с СБУ и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины, - заявили источники оnline.ua в ГУР. Поделиться

Взрывы в России 9 июля. Как это было

Около 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.

Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.

В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала вражеская ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.

Перед началом пожара в Родионово-Несвитайском районе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в Морозовске, — сказано в сообщении. Поделиться

На российской Белгородщине местные власти снова жалуются на обстрелы и призывают население к эвакуации.