ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля “бавовна” расцвел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщают источники оnline.ua в ГУР.
Главные тезисы
- Инсайдеры в разведке раскрывают детали успешной атаки на вражеские объекты в России.
- ГУР и СБУ анонсировали новую "бавовну" в стране-агрессорке РФ уже вскоре.
- Общая операция ГУР и СБУ подтверждает готовность Украины к отстаиванию своих интересов на глобальной политической арене.
Бавовна в России 9 июля. Что известно о совместной операции ГУР и СБУ
Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК Панцирь и серии сильных взрывов.
Однако позже эту информацию удалили.
По словам украинских разведчиков, это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство в случае поражения важных военных объектов.
Взрывы в России 9 июля. Как это было
Около 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.
По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.
Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.
В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала вражеская ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.
На российской Белгородщине местные власти снова жалуются на обстрелы и призывают население к эвакуации.
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