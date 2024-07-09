ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России

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Источник:  online.ua

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля “бавовна” расцвел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщают источники оnline.ua в ГУР.

Главные тезисы

  • Инсайдеры в разведке раскрывают детали успешной атаки на вражеские объекты в России.
  • ГУР и СБУ анонсировали новую "бавовну" в стране-агрессорке РФ уже вскоре.
  • Общая операция ГУР и СБУ подтверждает готовность Украины к отстаиванию своих интересов на глобальной политической арене.

Бавовна в России 9 июля. Что известно о совместной операции ГУР и СБУ

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК Панцирь и серии сильных взрывов.

Однако позже эту информацию удалили.

По словам украинских разведчиков, это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство в случае поражения важных военных объектов.

ГУР вместе с СБУ и другими Силами обороны продолжит обеспечивать жаркие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины, - заявили источники оnline.ua в ГУР.

Взрывы в России 9 июля. Как это было

Около 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.

Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.

В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала вражеская ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.

Перед началом пожара в Родионово-Несвитайском районе были слышны характерные звуки пролета БПЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в Морозовске, — сказано в сообщении.

На российской Белгородщине местные власти снова жалуются на обстрелы и призывают население к эвакуации.

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