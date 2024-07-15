За інформацією Telegram-каналів, на території окупованого Росією Криму спалахнула пожежа поблизу аеродрому “Бельбек”.

Що відомо про пожежу поблизу аеродрому Бельбек в окупованому РФ Криму

За словами очевидців, поки залишається незрозумілим, чи палає це суха трава поблизу аеродрому, чи пожежа сталась на військових об’єктах окупаційної армії РФ.

У той же час, за інформацією російських Telegram-каналів, в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.

Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа - там горить трава та сухі кущі.

Що відбувається у Криму

Станом на 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту.

За даними моніторингової групи каналу Крымский ветер, на початку 2024 року в окупованому Севастополі залишалися сторожові кораблі ЧФ РФ “Пытливый” и “Ладный”.

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в Чорному морі немає кораблів на бойовому чергуванні, а в Азовському морі перебувають три кораблі, однак носіїв Калібрів серед них немає.

Напередодні дня Військово-морських сил ЗСУ, який Україна відзначила 7 липня, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповідав в інтерв'ю Reuters, що Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів Росії. (Ця цифра не враховує інші дрібніші судна й човни, які РФ використовувала в Чорному морі для обслуговування своїх сил).

П’ять з цих 27 уражених кораблів були знищені морськими мінами, встановленими українськими дронами біля Севастопольської бухти, уточнив Неїжпапа.