За інформацією Telegram-каналів, на території окупованого Росією Криму спалахнула пожежа поблизу аеродрому “Бельбек”.
Головні тези:
- На території окупованого Криму спалахнула пожежа поблизу аеродрому Бельбек.
- Пожежа також охопила значну площу Карадазького заповідника в Коктебелі.
- Українські Військово-морські сили відзначили день 7 липня звітуючи про знищення 27 військово-морських кораблів Росії, п'ять з яких були зруйновані морськими мінами.
- У районі села Вишневе в Криму також фіксується пожежа, горять трава та сухі кущі.
- Станом на 15 липня Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту.
Що відомо про пожежу поблизу аеродрому Бельбек в окупованому РФ Криму
За словами очевидців, поки залишається незрозумілим, чи палає це суха трава поблизу аеродрому, чи пожежа сталась на військових об’єктах окупаційної армії РФ.
У той же час, за інформацією російських Telegram-каналів, в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.
Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.
Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа - там горить трава та сухі кущі.
Що відбувається у Криму
Станом на 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту.
За даними моніторингової групи каналу Крымский ветер, на початку 2024 року в окупованому Севастополі залишалися сторожові кораблі ЧФ РФ “Пытливый” и “Ладный”.
Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в Чорному морі немає кораблів на бойовому чергуванні, а в Азовському морі перебувають три кораблі, однак носіїв Калібрів серед них немає.
Напередодні дня Військово-морських сил ЗСУ, який Україна відзначила 7 липня, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповідав в інтерв'ю Reuters, що Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів Росії. (Ця цифра не враховує інші дрібніші судна й човни, які РФ використовувала в Чорному морі для обслуговування своїх сил).
П’ять з цих 27 уражених кораблів були знищені морськими мінами, встановленими українськими дронами біля Севастопольської бухти, уточнив Неїжпапа.
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