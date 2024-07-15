Что известно о пожаре вблизи аэродрома Бельбек в оккупированном РФ Крыму

По словам очевидцев, пока остается непонятным, пылает ли это сухая трава вблизи аэродрома, или пожар произошел на военных объектах оккупационной армии РФ.

В то же время, по информации российских Telegram-каналов, в Коктебеле пожар распространился на значительную площадь Карадагского заповедника.

Там работают местные спасатели и привлечены около 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь возгорания составляет 2 гектара.

В то же время оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил, что в районе села Вишневое также произошел пожар - там горит трава и сухие кусты.

Что происходит в Крыму

По состоянию на 15 июля, Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота.

По данным мониторинговой группы канала Крымский ветер, в начале 2024 года в оккупированном Севастополе оставались сторожевые корабли ЧФ РФ "Пытливый" и "Ладный".

Ранее сегодня Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в Черном море нет кораблей на боевом дежурстве, а в Азовском море находятся три корабля, однако носителей Калибров среди них нет.

В преддверии дня Военно-морских сил ВСУ, который Украина отметила 7 июля, командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказывал в интервью Reuters, что Украина уничтожила или повредила 27 военно-морских кораблей России. (Эта цифра не учитывает другие более мелкие суда и лодки, которые РФ использовала в Черном море для обслуживания своих сил).

Пять из этих 27 пораженных кораблей были уничтожены морскими минами, установленными украинскими дронами у Севастопольской бухты, уточнил Неижпапа.