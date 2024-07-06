РФ атакувала "Іскандерами" макети літаків та Patriot на українських аеродромах — відео

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що російські війська 3 і 6 липня знищили українські макети техніки замість ЗРК Patriot і літаків.

У ПС показали, як росіяни знищили макети замість Patriot і літаків

Демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА. Аеродром "Долгінцеве" та район Южного — особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК, — написав Микола Олещук. Поширити

Він додав, що у ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть.

Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть, — підсумував Олещук. Поширити

Нагадаємо, кілька днів тому російські пропагандисти казали про нібито удар "Іскандерами" по авіабазі в Кривому Розі.

Що відомо про намагання російських окупантів завдати розгортанню F-16 в Україні

Зазначається, що 27 червня окупаційна армія РФ в черговий раз атакувала військово-повітряну базу у Старокостянтинові.

Аналітики та автори матеріалу Reuters попереджають, що ці ворожі удари спрямовані на пошкодження або зруйнування інфраструктури, необхідної для розгортання винищувачів F-16 в Україні.

Зазначається, що в Україні очікують на прибуття перших F-16 вже у липні.

Їх використання допоможе відбити та зупинити наступ окупаційної армії РФ, включаючи ймовірну протидію скиданню ворогом авіабомб КАБ. Наразі залишається невідомим, де саме в Україні базуватимуться винищувачі F-16.

Однак у Кремлі цинічно заявляють, що планують бити по українських аеродромах, на яких можуть розміщуватись F-16.

За словами представника командування Повітряних сил ЗСУ, останні ворожі авіаудари по українських аеродромах спричинили певні труднощі, однак не завадять доставці F-16 або їхньому використанню на полі бою.

У 2 липня в міноборони країни-агресорки цинічно збрехали про нібито знищення 5 українських Су-27 на аеродромі Миргород у Полтавській області.

Однак в Україні заявляють, що ця інформація не відповідає дійності.

Аналітики припускають, що, швидше за все, удари авіації злочинної армії РФ були спрямовані проти інфраструктури самої бази, включаючи злітні смуги та складські приміщення, аби ускладнити підйом у небо винищувачів F-16 як вони прибудуть.