РФ атаковала "Искандерами" макеты самолетов и Patriot на украинских аэродромах — видео

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что российские войска 3 и 6 июля уничтожили украинские макеты техники вместо ЗРК Patriot и самолетов.

В ПС показали, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов

Демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БПЛА. Аэродром "Долгинцево" и район Южного — личным составом Воздушных сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК, — написал Николай Олещук. Поделиться

Он добавил, что у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут.

Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут, — подытожил Олещук. Поделиться

Напомним, несколько дней назад российские пропагандисты говорили о якобы ударе "Искандерами" по авиабазе в Кривом Роге.

Что известно о попытках российских оккупантов нанести развертывание F-16 в Украине

Отмечается, что 27 июня оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала военно-воздушную базу в Староконстантинове.

Аналитики и авторы материала Reuters предупреждают, что эти вражеские удары направлены на повреждение или разрушение инфраструктуры, необходимой для развертывания F-16 истребителей в Украине.

Отмечается, что в Украине ожидают прибытия первых F-16 уже в июле.

Их использование поможет отразить и остановить наступление оккупационной армии РФ, включая вероятное противодействие свержению врагом авиабомб КАБ. Пока остается неизвестным, где именно в Украине будут базироваться истребители F-16.

Однако в Кремле цинично заявляют, что планируют бить по украинским аэродромам, на которых могут размещаться F-16.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, последние вражеские авиаудары по украинским аэродромам повлекли за собой определенные трудности, однако не помешают доставке F-16 или их использованию на поле боя.

Во 2 июля в минобороны страны-агрессорки цинично соврали о якобы уничтожении 5 украинских Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Однако в Украине заявляют, что эта информация не соответствует деятельности.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, удары авиации преступной армии РФ были направлены против инфраструктуры самой базы, включая взлетные полосы и складские помещения, чтобы усложнить подъем в небо истребителей F-16, как они прибудут.