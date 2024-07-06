РФ атаковала "Искандерами" макеты самолетов и Patriot на украинских аэродромах — видео

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что российские войска 3 и 6 июля уничтожили украинские макеты техники вместо ЗРК Patriot и самолетов.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали украинские аэродромы, разрушив макеты техники вместо реальных объектов.
- Атаки направлены помешать развертыванию истребителей F-16 в Украине.
- Российская пропаганда распространяет дезинформацию о разрушении украинских истребителей и баз вооружений.
- Развертывание F-16 поможет украинским вооруженным силам защититься от наступления армии РФ и укрепить обороноспособность страны.
В ПС показали, как россияне уничтожили макеты вместо Patriot и самолетов
Он добавил, что у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут.
Напомним, несколько дней назад российские пропагандисты говорили о якобы ударе "Искандерами" по авиабазе в Кривом Роге.
Что известно о попытках российских оккупантов нанести развертывание F-16 в Украине
Отмечается, что 27 июня оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала военно-воздушную базу в Староконстантинове.
Аналитики и авторы материала Reuters предупреждают, что эти вражеские удары направлены на повреждение или разрушение инфраструктуры, необходимой для развертывания F-16 истребителей в Украине.
Отмечается, что в Украине ожидают прибытия первых F-16 уже в июле.
Их использование поможет отразить и остановить наступление оккупационной армии РФ, включая вероятное противодействие свержению врагом авиабомб КАБ. Пока остается неизвестным, где именно в Украине будут базироваться истребители F-16.
Однако в Кремле цинично заявляют, что планируют бить по украинским аэродромам, на которых могут размещаться F-16.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, последние вражеские авиаудары по украинским аэродромам повлекли за собой определенные трудности, однако не помешают доставке F-16 или их использованию на поле боя.
Во 2 июля в минобороны страны-агрессорки цинично соврали о якобы уничтожении 5 украинских Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.
Однако в Украине заявляют, что эта информация не соответствует деятельности.
Аналитики предполагают, что, скорее всего, удары авиации преступной армии РФ были направлены против инфраструктуры самой базы, включая взлетные полосы и складские помещения, чтобы усложнить подъем в небо истребителей F-16, как они прибудут.
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