Атака украинских дронов на аэродром "Миллерово". Появились спутниковые снимки последствий
Категория
Мир
Дата публикации

Атака украинских дронов на аэродром "Миллерово". Появились спутниковые снимки последствий

Атака украинских дронов на аэродром "Миллерово". Появились спутниковые снимки последствий
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Источник:  Радио Свобода

Ночью 20 июля в Ростовской области РФ произошел "хлопок". На военном аэродроме "Миллерово" гремели взрывы, сообщали об атаке беспилотников.

Главные тезисы

  • Украинские дроны совершили атаку на российский аэродром 'Миллерово', вызвав взрывы и пожары.
  • Спутниковые снимки подтвердили повреждения техническо-эксплуатационной части и ГСМ на аэродроме.
  • Аэродром 'Миллерово' был возобновлен перед оккупацией Крыма для агрессивных действий против Украины.
  • На месте удара дронов видны три очага пожара в разных частях аэродрома.
  • Эксперты указывают, что атака украинских дронов на аэродром была частью подготовки России к войне с Украиной.

Появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Миллерово"

На фото видно повреждение здания техническо-эксплуатационной части и состава ГСМ.

Аэродром атаковали дроны в ночь на субботу. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, одна из них на месте ангара технически эксплуатационной части, вторая — на открытой местности, а третья — там, где располагался один из складов топливно- смазочных материалов. Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты при ударе дронов не пострадали, говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Миллерово"

Ночью 20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово". В сети писали о том, что в районе поселка Долотинка, недалеко от аэродрома, было слышно более 16 взрывов.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российский аэропорт "Миллерово" прекратил существование после Второй мировой войны, однако в январе 2014 года его возобновили — именно перед оккупацией Крыма.

Дата дает понимание, что он был восстановлен для аннексии Крыма, для последующей его оккупации. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, это были завершающие фазы, отметил эксперт.

По его словам, там базировались разные самолеты — МиГ-29, а впоследствии и Су-35, а также Су-30 окупантов.

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