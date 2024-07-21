Атака украинских дронов на аэродром "Миллерово". Появились спутниковые снимки последствий

Ночью 20 июля в Ростовской области РФ произошел "хлопок". На военном аэродроме "Миллерово" гремели взрывы, сообщали об атаке беспилотников.
Главные тезисы
- Украинские дроны совершили атаку на российский аэродром 'Миллерово', вызвав взрывы и пожары.
- Спутниковые снимки подтвердили повреждения техническо-эксплуатационной части и ГСМ на аэродроме.
- Аэродром 'Миллерово' был возобновлен перед оккупацией Крыма для агрессивных действий против Украины.
- На месте удара дронов видны три очага пожара в разных частях аэродрома.
- Эксперты указывают, что атака украинских дронов на аэродром была частью подготовки России к войне с Украиной.
Появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Миллерово"
На фото видно повреждение здания техническо-эксплуатационной части и состава ГСМ.
Удар по аэродрому "Миллерово"
Ночью 20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово". В сети писали о том, что в районе поселка Долотинка, недалеко от аэродрома, было слышно более 16 взрывов.
Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российский аэропорт "Миллерово" прекратил существование после Второй мировой войны, однако в январе 2014 года его возобновили — именно перед оккупацией Крыма.
По его словам, там базировались разные самолеты — МиГ-29, а впоследствии и Су-35, а также Су-30 окупантов.
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