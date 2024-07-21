Атака украинских дронов на аэродром "Миллерово". Появились спутниковые снимки последствий

Появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Миллерово"

На фото видно повреждение здания техническо-эксплуатационной части и состава ГСМ.

Аэродром атаковали дроны в ночь на субботу. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, одна из них на месте ангара технически эксплуатационной части, вторая — на открытой местности, а третья — там, где располагался один из складов топливно- смазочных материалов. Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты при ударе дронов не пострадали, говорится в сообщении. Поделиться

Удар по аэродрому "Миллерово"

Ночью 20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово". В сети писали о том, что в районе поселка Долотинка, недалеко от аэродрома, было слышно более 16 взрывов.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российский аэропорт "Миллерово" прекратил существование после Второй мировой войны, однако в январе 2014 года его возобновили — именно перед оккупацией Крыма.

Дата дает понимание, что он был восстановлен для аннексии Крыма, для последующей его оккупации. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, это были завершающие фазы, отметил эксперт. Поделиться

По его словам, там базировались разные самолеты — МиГ-29, а впоследствии и Су-35, а также Су-30 окупантов.