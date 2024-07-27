Дроны атаковали авиабазу Дягилево и НПЗ в Рязани РФ — видео

Ночью и утром 27 июля на территории страны-агрессорки России прогремела мощная "бавовна". Под удар БПЛА попали сразу два военных объекта врага.
Главные тезисы
- Власти РФ заявляют о сбитии 7 беспилотников во время новой атаки.
- Авиабаза “Дягилево” находится в районе Рязани и имеет стратегическое значение для Российской Федерации.
- Это не первая атака, которая была совершена на этот российский военный аэродром.
Атака дронов на РФ 27 июля — первые подробности и видео
Российские телеграмм-каналы заявляют об атаке БПЛА на авиабазу Дягилево и НПЗ в Рязани.
По словам местных жителей, беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому.
В сети публикуют кадры дыма над городом.
Кроме того, указано, что взрывы в районе местной авиабазы впервые прогремели около 6 часов утра.
Власти РФ утверждают, что все воздушные цели были сбиты, повреждений на земле нет.
Министерство обороны России заявляет об уничтожении 7 беспилотников над Рязанской областью.
Впоследствии также появилась информация о том, что в Рязани обломки беспилотника упали возле ТРЦ «М5 Молл», а у одного из находившихся неподалеку автомобилей вылетели окна.
Что известно о российской авиабазе Дягилево
Это российская авиабаза в Рязани, которая находится на западной окраине города в городском районе Дягилево и входит в префектуру Московского округа.
Согласно имеющимся данным, на этом военном аэродроме дислоцированы 43-й ЦБО ПЛС (Центр боевого применения и переучивание летного состава), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
Кроме того, именно здесь базируется 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.
Также указано, что неподалеку находится 360-й авиационный ремонтный завод.
5 декабря 2022 года на авиабазе повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3, а также грузовик-авиазаправщик, шесть российских военных погибли, 11 — получили ранения.
Украинские разведчики впоследствии заявили, что атаку на российскую авиабазу совершили с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж", начиненных взрывчаткой.
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