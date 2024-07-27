Дроны атаковали авиабазу Дягилево и НПЗ в Рязани РФ — видео

Ночью и утром 27 июля на территории страны-агрессорки России прогремела мощная "бавовна". Под удар БПЛА попали сразу два военных объекта врага.

Атака дронов на РФ 27 июля — первые подробности и видео

Российские телеграмм-каналы заявляют об атаке БПЛА на авиабазу Дягилево и НПЗ в Рязани.

По словам местных жителей, беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому.

В сети публикуют кадры дыма над городом.

Фото: ASTRA

Кроме того, указано, что взрывы в районе местной авиабазы впервые прогремели около 6 часов утра.

Власти РФ утверждают, что все воздушные цели были сбиты, повреждений на земле нет.

Министерство обороны России заявляет об уничтожении 7 беспилотников над Рязанской областью.

Впоследствии также появилась информация о том, что в Рязани обломки беспилотника упали возле ТРЦ «М5 Молл», а у одного из находившихся неподалеку автомобилей вылетели окна.

Что известно о российской авиабазе Дягилево

Это российская авиабаза в Рязани, которая находится на западной окраине города в городском районе Дягилево и входит в префектуру Московского округа.

Согласно имеющимся данным, на этом военном аэродроме дислоцированы 43-й ЦБО ПЛС (Центр боевого применения и переучивание летного состава), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Кроме того, именно здесь базируется 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.

Также указано, что неподалеку находится 360-й авиационный ремонтный завод.

5 декабря 2022 года на авиабазе повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3, а также грузовик-авиазаправщик, шесть российских военных погибли, 11 — получили ранения.

Украинские разведчики впоследствии заявили, что атаку на российскую авиабазу совершили с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж", начиненных взрывчаткой.