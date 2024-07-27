У ГУР официально подтвердили уничтожение трех военных вертолетов РФ — видео

В результате диверсионных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины на территории России были поражены три вражеских вертолета. ГУР предоставили видео удачной "бавовны".
Главные тезисы
- ГУР подтвердило уничтожение трех российских военных вертолетов в ходе диверсионных действий.
- Агрессор использовал уничтоженные вертолеты ранее на войне против Украины.
- Украинские разведчики действовали на территории России, где располагались центры производства и ремонта вертолетов.
- ГУР официально подтвердило уничтожение вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-226 в различных местах, включая Томилино под Москвой и аэродром Кряж в городе Самара.
У ГУР официально подтвердили уничтожение трех военных вертолетов РФ
24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.
А несколькими днями ранее, 21 июля, в населенном пункте Томилино под Москвой огневого поражения потерпели еще два вертолета государства-агрессора — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.
Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолета Мил и Камов".
Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.
Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины, отмечают в ГУР.
ГУР поразило российские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226
21 и 24 июля под Москвой и в Самаре в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в разведке.
21 июля около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.
24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России «Кряж» в г. Самара.
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