У ГУР официально подтвердили уничтожение трех военных вертолетов РФ — видео

В результате диверсионных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины на территории России были поражены три вражеских вертолета. ГУР предоставили видео удачной "бавовны".

У ГУР официально подтвердили уничтожение трех военных вертолетов РФ

24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

А несколькими днями ранее, 21 июля, в населенном пункте Томилино под Москвой огневого поражения потерпели еще два вертолета государства-агрессора — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолета Мил и Камов".

Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.

Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины, отмечают в ГУР.

Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, однако российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара. Поделиться

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ГУР поразило российские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226

21 и 24 июля под Москвой и в Самаре в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в разведке.

21 июля около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.