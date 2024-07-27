У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ — відео

ГУР
Ка-226
Read in English

У результаті диверсійних заходів Головного управління розвідки Міноборони України на території Росії було уражено три ворожі вертольоти. ГУР надали відео вдалої “бавовни”.

Головні тези:

  • ГУР офіційно підтвердило знищення трьох військових вертольотів РФ внаслідок диверсійних заходів.
  • Відеофакт вдалої "бавовни" знищення вертольотів Мі-8, Мі-28 та Ка-226 було надане ГУР та підтверджено наявність уражень.
  • Зазначені вертольоти розташовувались на території російського центру гелікоптеробудування Міль і Камов, який займається виробництвом та ремонтом вертольотів.
  • Російський агресор використовував знищені вертольоти у війні проти України.

У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ

24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

А кількома днями раніше, 21 липня, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Вказані два борти були розташовані на території російського "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".

Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України, зазначають у ГУР.

Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков’я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі.

Скрини російських соцмереж

ГУР уразило російські вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226

21 та 24 липня під Москвою та в Самарі внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у розвідці.

21 липня близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони рф «Кряж» у м. Самара.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оператори ГУР підірвали склад БК і пункт запуску fpv-дронів армії РФ — відео
ГУР
зсу
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами уразили російський бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" — джерела
Ту-22М3
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР уразило три російських вертольоти на території РФ — джерела
Мі-8

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?