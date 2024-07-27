У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ — відео

У результаті диверсійних заходів Головного управління розвідки Міноборони України на території Росії було уражено три ворожі вертольоти. ГУР надали відео вдалої “бавовни”.

У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ

24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

А кількома днями раніше, 21 липня, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Вказані два борти були розташовані на території російського "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".

Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України, зазначають у ГУР.

Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков’я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі. Поширити

Скрини російських соцмереж

ГУР уразило російські вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226

21 та 24 липня під Москвою та в Самарі внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у розвідці.

21 липня близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.