У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ — відео

У результаті диверсійних заходів Головного управління розвідки Міноборони України на території Росії було уражено три ворожі вертольоти. ГУР надали відео вдалої “бавовни”.
Головні тези:
- ГУР офіційно підтвердило знищення трьох військових вертольотів РФ внаслідок диверсійних заходів.
- Відеофакт вдалої "бавовни" знищення вертольотів Мі-8, Мі-28 та Ка-226 було надане ГУР та підтверджено наявність уражень.
- Зазначені вертольоти розташовувались на території російського центру гелікоптеробудування Міль і Камов, який займається виробництвом та ремонтом вертольотів.
- Російський агресор використовував знищені вертольоти у війні проти України.
У ГУР офіційно підтвердили знищення трьох військових вертольотів РФ
24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.
А кількома днями раніше, 21 липня, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.
Вказані два борти були розташовані на території російського "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".
Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.
Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України, зазначають у ГУР.
ГУР уразило російські вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226
21 та 24 липня під Москвою та в Самарі внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у розвідці.
21 липня близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.
24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони рф «Кряж» у м. Самара.
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