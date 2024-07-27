ГУР уразило три російських вертольоти на території РФ — джерела

21 та 24 липня під Москвою та в Самарі внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у розвідці.
Головні тези:
- ГУР застосував диверсійні заходи для ураження російських вертольотів Мі-8, Мі-28 та Ка-226.
- Авіабудівне підприємство НЦВ Миль і Камов стали об'єктом атаки внаслідок операцій ГУР МОУ.
- Останні новини підтверджують активність ГУР МОУ в ураженні стратегічних об'єктів на території Росії.
ГУР уразило російські вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226
24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони рф «Кряж» у м. Самара.
Зазначається, що АТ "НЦВ Миль и Камов" (далі — НЦВ) — це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.
Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.
ГУР безпілотниками завдали удару по НПЗ у Краснодарському краї РФ
У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.
Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.
За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.
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