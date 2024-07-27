ГУР уразило три російських вертольоти на території РФ — джерела
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ГУР уразило три російських вертольоти на території РФ — джерела

Мі-8
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Джерело:  online.ua

21 та 24 липня під Москвою та в Самарі внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у розвідці.

Головні тези:

  • ГУР застосував диверсійні заходи для ураження російських вертольотів Мі-8, Мі-28 та Ка-226.
  • Авіабудівне підприємство НЦВ Миль і Камов стали об'єктом атаки внаслідок операцій ГУР МОУ.
  • Останні новини підтверджують активність ГУР МОУ в ураженні стратегічних об'єктів на території Росії.

ГУР уразило російські вертольоти Мі-8, Мі-28 та Ка-226

21 липня близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони рф «Кряж» у м. Самара.

Зазначається, що АТ "НЦВ Миль и Камов" (далі — НЦВ) — це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.

Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ, повідомило джерело Online.UA у розвідці.

ГУР безпілотниками завдали удару по НПЗ у Краснодарському краї РФ

У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.

За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

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