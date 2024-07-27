ГУР поразило три российских вертолета на территории РФ — источники

21 и 24 июля под Москвой и в Самаре в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в разведке.

ГУР поразило российские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226

21 июля около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226. Поделиться

24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России «Кряж» в г. Самара.

Отмечается, что АО "НГО Миль и Камов" (далее — НЦП) — это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов.

Предприятие включает в себя два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытуемый центр.

Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения РФ, сообщил источник Online.UA в разведке. Поделиться

ГУР беспилотниками нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае РФ

В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.

Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе было зафиксировано около 3:30 по местному времени.