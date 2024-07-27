ГУР поразило три российских вертолета на территории РФ — источники

21 и 24 июля под Москвой и в Самаре в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в разведке.
Главные тезисы
- ГУР МОУ применил диверсионные меры по поражению российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-226.
- Авиастроительные предприятия НЦП Миль и Камов стали объектами атаки ГУР МОУ.
- Последние события свидетельствуют об активности ГУР МОУ в поражении стратегических объектов в разных регионах России.
ГУР поразило российские вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-226
24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России «Кряж» в г. Самара.
Отмечается, что АО "НГО Миль и Камов" (далее — НЦП) — это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов.
Предприятие включает в себя два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытуемый центр.
ГУР беспилотниками нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае РФ
В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.
Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе было зафиксировано около 3:30 по местному времени.
По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.
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