Оружие мести. У ГУР показали работу подразделений ударных БпЛА — видео

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по военным объектам страны-агрессора России. Работу подразделений Главного управления разведки сняли на видео.

Как ГУР дронами уничтожает военные объекты армии РФ

Как отметили у ГУР, преимуществом над врагом остается высокая устойчивость украинских дронов к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, позволяющая бить по критически важным объектам российского агрессора.

Наши дроны — новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы. Поделиться

Дальние дроновые атаки ГУР

Украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России с помощью своих дронов.

Часто целями атаки были нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В частности, 22 июля источники в спецслужбах сообщили, что Главное управление разведки дронами ударило по НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.