Оружие мести. У ГУР показали работу подразделений ударных БпЛА — видео

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по военным объектам страны-агрессора России. Работу подразделений Главного управления разведки сняли на видео.
Главные тезисы
- Украинские разведчики используют ударные дроны для атак на военные объекты России в рамках возмездия за военные преступления.
- Дроны ГУР обладают высокой стойкостью к радиоэлектронной борьбе и имеют большую дальность действия, что позволяет наносить удары по критически важным объектам агрессора.
- Украинские разведчики уже неоднократно проводили успешные атаки на нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в России с помощью своих дронов.
Как ГУР дронами уничтожает военные объекты армии РФ
Как отметили у ГУР, преимуществом над врагом остается высокая устойчивость украинских дронов к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, позволяющая бить по критически важным объектам российского агрессора.
Дальние дроновые атаки ГУР
Украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России с помощью своих дронов.
Часто целями атаки были нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.
В частности, 22 июля источники в спецслужбах сообщили, что Главное управление разведки дронами ударило по НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.
Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.
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