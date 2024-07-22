Оружие мести. У ГУР показали работу подразделений ударных БпЛА — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Оружие мести. У ГУР показали работу подразделений ударных БпЛА — видео

ГУР
Дрон
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Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по военным объектам страны-агрессора России. Работу подразделений Главного управления разведки сняли на видео.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики используют ударные дроны для атак на военные объекты России в рамках возмездия за военные преступления.
  • Дроны ГУР обладают высокой стойкостью к радиоэлектронной борьбе и имеют большую дальность действия, что позволяет наносить удары по критически важным объектам агрессора.
  • Украинские разведчики уже неоднократно проводили успешные атаки на нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в России с помощью своих дронов.

Как ГУР дронами уничтожает военные объекты армии РФ

Как отметили у ГУР, преимуществом над врагом остается высокая устойчивость украинских дронов к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, позволяющая бить по критически важным объектам российского агрессора.

Наши дроны — новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы.

Дальние дроновые атаки ГУР

Украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России с помощью своих дронов.

Часто целями атаки были нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В частности, 22 июля источники в спецслужбах сообщили, что Главное управление разведки дронами ударило по НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.

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