У ГУР прокомментировали аварию на Ростовской АЭС. Есть ли радиационная угроза для Украины

19 июля по России прокатилась волна паники в соцсетях из-за якобы радиоактивной аварии на Ростовской АЭС и выбросов в атмосферу. Главное управление разведки прокомментировало ситуацию в РФ и ее возможное влияние на Украину.
Главные тезисы
- Главное управление разведки прокомментировало ситуацию с радиационной аварией на Ростовской АЭС и возможное ее влияние на Украину.
- Технологическая деградация России может привести к техногенным проблемам, включая проблемы с энергоснабжением в разных регионах страны.
- Публикации в соцсетях и заявления официальных представителей вызывают панику среди населения России, однако российские власти отрицают радиационную угрозу.
- У ГУР отреагировали на слухи о радиоактивном выбросе на Ростовской АЭС, указав на необходимость проверки достоверности информации.
У ГУР отреагировали на аварию на Ростовской АЭС
У ГУР прокомментировали слухи о мощной аварии с радиоактивным выбросом на Ростовской АЭС, якобы ветром понесшееся на территории южной России.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в его ведомстве ознакомлены с данной информацией.
Юсов отметил, что это особенно хорошо видно на примере гражданской авиации РФ, когда падают самолеты и другие сферы экономики.
Россияне паникуют из-за информации о выбросе радиации на Ростовской АЭС
В российских соцсетях сообщают о выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС. Власти традиционно отрицают, что на станции произошла авария, но южные регионы страны-агрессора сейчас имеют проблемы со снабжением электроэнергией. В соцсетях нарастает паника, и россияне вспоминают Чернобыль.
Об утечке радиации 19 июля сообщают некоторые местные блоггеры и СМИ. По их словам, на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды и "идет постоянная утечка радиации". Власти Ростовской области уверяют, что "Ростовская АЭС работает штатно" и заявляет, что все сообщения об утечке — фейки.
Но в соцсетях обсуждают тему: радиационное облако якобы движется вглубь России. Уже появились карты возможного загрязнения.
По официальным данным Росатома, радиоактивный фон в Ростове в норме. Однако пользователи сети уверены, что он уже в 75 раз превысил норму.
Информацию о вероятной утечке также опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Российские власти делают вид, что аварии на Ростовской АЭС нет
Кремль отрицает аварию на Ростовской АЭС. В частности, нелегитимный президент России Владимир Путин уже заявил, что блэкаут на юге РФ возник якобы из-за неконтролируемого распределения электроэнергии по добыче криптовалют.
По словам экономиста Максима Бланта, официально в РФ заявляют, что проблемы с электроснабжением возникли из-за ошибочного сигнала об аварии на Ростовской АЭС. Российские власти делают вид, что все хорошо и проблемы нет.
Сейчас непонятно, что произошло на этой Ростовской АЭС, и насколько действительно серьезной была эта авария. В России были случаи, когда мелькнули от атомных электростанций. Был случай, когда в Росатоме на их компьютерах мелькнули криптовалюту.
По данным пропагандистских СМИ, серьезные проблемы с электроснабжением на юге РФ после остановки реактора на Ростовской АЭС продолжаются уже второй день. Света, в частности, нет в курортных городах, где наблюдается большой поток отдыхающих, в частности, в Геленджике и Анапе.
В Краснодарском крае на фоне экстремальной жары также вводятся ограничения энергоснабжения. В Краснодаре произошло аварийное отключение света из-за выхода из строя более 70 подстанций. В Ростове-на-Дону отменили режим веерных отключений, но в некоторых районах города подача энергии ограничена. Также проблемы есть в Ставропольском крае, ограничения введены и в Дагестане.
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