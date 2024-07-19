У ГУР прокомментировали аварию на Ростовской АЭС. Есть ли радиационная угроза для Украины

19 июля по России прокатилась волна паники в соцсетях из-за якобы радиоактивной аварии на Ростовской АЭС и выбросов в атмосферу. Главное управление разведки прокомментировало ситуацию в РФ и ее возможное влияние на Украину.

У ГУР отреагировали на аварию на Ростовской АЭС

У ГУР прокомментировали слухи о мощной аварии с радиоактивным выбросом на Ростовской АЭС, якобы ветром понесшееся на территории южной России.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в его ведомстве ознакомлены с данной информацией.

Да, мы в курсе, эти данные сейчас проверяются. В целом технологическая деградация современной России потенциально может привести к техногенным проблемам и таким ситуациям, когда российская экономика все свои ресурсы спускает на захватническую войну против Украины, поэтому гражданские сферы страдают. Андрей Юсов Представитель ГУР

Юсов отметил, что это особенно хорошо видно на примере гражданской авиации РФ, когда падают самолеты и другие сферы экономики.

Это выбор режима Путина и поддерживающих его. Захватническая война против Украины для них важнее развития и безопасности, в том числе в энергетике. Поделиться

Россияне паникуют из-за информации о выбросе радиации на Ростовской АЭС

В российских соцсетях сообщают о выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС. Власти традиционно отрицают, что на станции произошла авария, но южные регионы страны-агрессора сейчас имеют проблемы со снабжением электроэнергией. В соцсетях нарастает паника, и россияне вспоминают Чернобыль.

Соцсети о выбросе на Ростовской АЭС

Об утечке радиации 19 июля сообщают некоторые местные блоггеры и СМИ. По их словам, на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды и "идет постоянная утечка радиации". Власти Ростовской области уверяют, что "Ростовская АЭС работает штатно" и заявляет, что все сообщения об утечке — фейки.

Но в соцсетях обсуждают тему: радиационное облако якобы движется вглубь России. Уже появились карты возможного загрязнения.

Карта из соцсетей

По официальным данным Росатома, радиоактивный фон в Ростове в норме. Однако пользователи сети уверены, что он уже в 75 раз превысил норму.

Информацию о вероятной утечке также опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Радиационная авария на Ростовской АЭС Радиационное облако движется в глубь России. Это тоже последствия "СВО", между прочим. Поделиться

Российские власти делают вид, что аварии на Ростовской АЭС нет

Кремль отрицает аварию на Ростовской АЭС. В частности, нелегитимный президент России Владимир Путин уже заявил, что блэкаут на юге РФ возник якобы из-за неконтролируемого распределения электроэнергии по добыче криптовалют.

По словам экономиста Максима Бланта, официально в РФ заявляют, что проблемы с электроснабжением возникли из-за ошибочного сигнала об аварии на Ростовской АЭС. Российские власти делают вид, что все хорошо и проблемы нет.

Сейчас непонятно, что произошло на этой Ростовской АЭС, и насколько действительно серьезной была эта авария. В России были случаи, когда мелькнули от атомных электростанций. Был случай, когда в Росатоме на их компьютерах мелькнули криптовалюту.

По данным пропагандистских СМИ, серьезные проблемы с электроснабжением на юге РФ после остановки реактора на Ростовской АЭС продолжаются уже второй день. Света, в частности, нет в курортных городах, где наблюдается большой поток отдыхающих, в частности, в Геленджике и Анапе.

Из-за аварии без света остались 100 улиц Геленджика и соседние курортные поселки... Проблема со светом началась 16 числа — при этом температура в Геленджике достигает 37°. Жители жалуются на отключение света по всему городу — портятся лекарства и еда, не работают лифты и разряжается техника. Поделиться

В Краснодарском крае на фоне экстремальной жары также вводятся ограничения энергоснабжения. В Краснодаре произошло аварийное отключение света из-за выхода из строя более 70 подстанций. В Ростове-на-Дону отменили режим веерных отключений, но в некоторых районах города подача энергии ограничена. Также проблемы есть в Ставропольском крае, ограничения введены и в Дагестане.