В РФ произошел масштабный сбой на Ростовской АЭС. Без света около миллиона россиян

Масштабный сбой произошел в работе Ростовской атомной электростанции, работающей в России. Там уже начали выключать свет в ряде населенных пунктов.
Главные тезисы
- Ростовская АЭС, являющаяся крупнейшей станцией на юге России, обеспечивает значительную часть электроснабжения региона.
- Поломка на АЭС также повлекла за собой отключения электроэнергии в некоторых городах Крыма из-за увеличения потребления из-за аномалий погоды.
- В результате сбоя на Ростовской АЭС произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры в поселке Корнево, где было сброшено взрывное устройство с дрона.
В России начались блекауты из-за сбоя на АЭС
Как сообщило российское министерство энергетики, в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
По их данным, энергоблок якобы был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая станция на юге России, ее мощность составляет 4 ГВт. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.
В то же время российские СМИ заявляют, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.
Кроме этого оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил , что на полуострове также вводят графики отключения света. Это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.
Атака дронов на Россию 16 июля. Что известно о последствиях
О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.
По его словам, сейчас пылает завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корнево.
Кроме того, отмечается, что площадь пожара составляет 400 квадратов.
Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-