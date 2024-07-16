В РФ произошел масштабный сбой на Ростовской АЭС. Без света около миллиона россиян
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ произошел масштабный сбой на Ростовской АЭС. Без света около миллиона россиян

В РФ произошел масштабный сбой на Ростовской АЭС. Без света около миллиона россиян
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Источник:  online.ua

Масштабный сбой произошел в работе Ростовской атомной электростанции, работающей в России. Там уже начали выключать свет в ряде населенных пунктов.

Главные тезисы

 

  • Ростовская АЭС, являющаяся крупнейшей станцией на юге России, обеспечивает значительную часть электроснабжения региона.
  • Поломка на АЭС также повлекла за собой отключения электроэнергии в некоторых городах Крыма из-за увеличения потребления из-за аномалий погоды.
  • В результате сбоя на Ростовской АЭС произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры в поселке Корнево, где было сброшено взрывное устройство с дрона.

В России начались блекауты из-за сбоя на АЭС

Как сообщило российское министерство энергетики, в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.

По их данным, энергоблок якобы был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая станция на юге России, ее мощность составляет 4 ГВт. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.

В то же время российские СМИ заявляют, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.

Кроме этого оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил , что на полуострове также вводят графики отключения света. Это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.

Отключения света затронут такие города в Крыму: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, а также поселки и села Бахчисарайского и Симферопольского районов: Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Кутово, Пи. Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Хорошее, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильково, Желябовка, Веселое.

Атака дронов на Россию 16 июля. Что известно о последствиях

О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.

По его словам, сейчас пылает завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корнево.

Кроме того, отмечается, что площадь пожара составляет 400 квадратов.

Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.

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